Tijerazo de SEP al Calendario Escolar 2026 es una propuesta: Sheinbaum dice que aún no hay fechas definidas

Sheinbaum dijo que los cambios anunciados por la SEP al calendario escolar 2026 son solo una propuesta. Afirmó que aún no hay fechas definidas.

El tijerazo de 40 días al calendario escolar 2026, anunciado apenas este jueves por la Secretaría de Educación Pública, es una propuesta. Así lo informó este viernes la presidenta Claudia Sheinbaum, poniendo un freno al anuncio de Mario Delgado luego de que la dependencia indicara que el ciclo 2025-2026 terminaría el 5 de junio.

Con esta medida se pretendía adelantar casi seis semanas el fin de cursos, argumentando las intensas olas de calor y el arranque del Mundial de Fútbol el próximo 11 de junio.

Al abordar el tema, la mandataria defendió al titular de la SEP, señalando que la decisión no fue unilateral, sino una decisión conjunta tomada de las reuniones con los secretarios de educación estatales. Incluso, precisó que la solicitud de adelantar las vacaciones también provino del sector docente.

Se tomó esta propuesta, pero no hay todavía un calendario definido. — Claudia Sheinbaum

Según lo presentado por la SEP el jueves, el ciclo escolar cerraría el 5 de junio y el nuevo periodo 2026-2027 iniciaría hasta el 31 de agosto. Esto sumaría un total de aproximadamente 86 días de vacaciones para todos los estudiantes de educación básica.

Ayer, la Unión Nacional de Padres de Familia manifestó su rechazo absoluto al recorte y advirtió que reducir el calendario agrava los ya altos índices de rezago educativo reflejados en evaluaciones nacionales e internacionales. Subrayaron que eliminar de 5 a 7 semanas de clases afecta a los estudiantes que más inversión de tiempo requieren para superar sus deficiencias académicas.