IMSS comparte lista de lo que se necesita para el retiro anticipado a los 55 años con Ley 97

Considera que no puedes estar trabajando de forma formal al momento de pedir tu pensión anticipada ante el IMSS.

Si tu meta es dejar de trabajar antes de los 60, el IMSS compartió la lista de lo que se necesita para el retiro anticipado a los 55 años con Ley 97 este 2026. Sabemos que el ritmo laboral cansa y, a veces, esperar hasta los 65 años parece una eternidad, así que, a continuación te compartimos todos los detalles.

¿Cómo puedo pensionarme a los 55 años en el IMSS?

Para pensionarse a los 55 años en el IMSS tienes que cumplir con estos requisitos que son muy importantes:

El IMSS te va a pedir un mínimo de 1,000 semanas cotizadas en el Régimen Obligatorio para esta modalidad. Toma en cuenta que este número es superior al de una jubilación por edad ordinaria.

Tu ahorro debe ser suficiente para contratar una Renta Vitalicia. El capital debe permitir que tu pensión sea un 30% superior a la Pensión Garantizada que ofrece el Gobierno.

Debes tener saldo suficiente para pagar la prima del Seguro de Sobrevivencia. Esto asegura que, si llegas a faltar, tu esposa, esposo o hijos reciban su pago correspondiente.

Debes haber causado baja definitiva ante el IMSS. No puedes estar trabajando de forma formal al momento de pedir tu Pensión anticipada IMSS 55 años.

Presenta tu identificación oficial, acta de nacimiento original, el último estado de cuenta de tu AFORE (no mayor a 6 meses) y un estado de cuenta bancario con tu CLABE personalizada.

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¿Cómo se calculará la pensión anticipada en 2026?

Para el año 2026, el cálculo de la pensión anticipada se basa en que el ahorro acumulado en tu cuenta individual sea suficiente para contratar una Renta Vitalicia con una aseguradora. Considera que una vez aprobado, el pago lo realizará la aseguradora que tú elijas de la lista del Instituto, utilizando los fondos que acumulaste durante tu vida laboral.

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