Sheinbaum recibe a BTS… “México mucho picante… i love you army”, coreó la banda de K-pop desde balcón de Palacio Nacional

“I love you army”, fueron parte de las palabras que incrementaron la temperatura e hicieron retumbar el suelo del Zócalo de la Ciudad de México, ello después que de manera inesperada y antes de concluir la clásica mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que BTS llegaría a Palacio Nacional.

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El Zócalo se tiñe de púrpura

Fue así como desde las 10:00 horas comenzaron a llegar Armys, de todos los estados de la República, algunas y algunos con maletas en mano, afirmando que se preparan para acudir a una de las tres fechas de concierto.

Otros reconocieron no tener boleto, pero por el amor a su grupo, buscarán estar sí o sí, aunque sea a la distancia.

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ARMY defiende el momento: “No es política, es amor”

Después que Army México llamó a la Primera Mandataria a no politizar la presencia del grupo coreano y atender asuntos importantes para el país, otros fans no opinaron lo mismo.

Con el paso de las horas, llegaron más jóvenes de todas las edades, algunos con playeras, gorras o fotografías pegadas en cualquier parte del cuerpo con el rostro de uno de los siete integrantes de BTS o el grupo entero, no faltaron quienes intentaron hacer negocio con la venta de playeras, cobijas, álbumes, poster y más.

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Ante el sol incesante, una pipa del Heroico Cuerpo de Bomberos, llegó con manguera en mano a refrescar a la multitud.

Cada prueba de sonido desde Palacio Nacional fue motivo de porras, cantos, gritos y hasta llantos que después de las 13:30 escucharon desde Palacio, los temas de BTS y mientras cada vez se reducía el espacio entre los 50 mil asistentes, fue minutos después de las cinco de la tarde cuando BTS salió en uno de los balcones junto a la Primera Mandataria.

Kim Nam-joo (kimnamyun) conocido como aRM y Kim Tae-hyung, (kimdeyam) saludaron así a sus Armys.

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Y mientras les dieron el adiós con las manos en alto, siguieron cantando minutos después, los éxitos de la banda coreana, limpiándose las lágrimas entre amigas y amigos e incluso las madres o familias enteras que acompañaron a los Armys de corazón.

Así esta presentación que aunque no llegó a ser concierto, hizo corear a miles mientras las autoridades dieron el sin novedad.

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