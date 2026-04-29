¿Qué derrama económica dejará los conciertos de BTS en la CDMX?

BTS se presentará este 7,9 y 10 de mayo en la Ciudad de México

Destacó la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX) que con la presentación del grupo coreano BTS, programados el 7, 9 y 10 de mayo la capital del país, generará una derrama económica estimada en mil 861 millones de pesos.

De acuerdo al presidente de la Canaco CDMX, Vicente Gutiérrez, este tipo de espectáculos reafirma la capacidad de la capital para albergar eventos de talla internacional, impulsando la reactivación y el dinamismo del sector comercio y servicios.

Derrama económica de $1,861 millones por conciertos de BTS: Canaco CDMXhttps://t.co/M4fbrNIEX1 — Vicente Gutiérrez Camposeco (@V_Camposeco) April 29, 2026

Explicó que el evento que se realizará en el Estadio GNP Seguros se estima que se la venta de boletos, se prevé alcanzar los mil 529 millones de pesos.

¿Qué sectores se beneficiarán con BTS en la CDMX?

En el sector hotelero, el ingreso podrá llegar a los 294 millones 586 mil pesos, ante la llegada de turistas nacionales y extranjeros.

El consumo en alimentos y servicios generará alrededor de $37 millones 670 mil pesos.

El líder empresarial añadió que la afluencia de miles de seguidores impactará directamente a diversos giros comerciales, entre ellos restaurantes, cafeterías, bares y establecimientos de comida rápida, así como servicios de transporte, tiendas de conveniencia, comercios de souvenirs y agencias de viajes, que capitalizarán la estancia prolongada de visitantes.

Subrayó que estos eventos generan beneficios a lo largo de toda la cadena de valor. Finalmente, Canaco CDMX hizo un llamado a las autoridades a reforzar los operativos de movilidad y seguridad en las inmediaciones del recinto, a fin de garantizar una experiencia óptima para visitantes nacionales e internacionales, y proyectar una imagen positiva de la Ciudad de México ante el mundo.