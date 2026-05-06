¿Uso político o diplomacia? La polémica que divide al fandom de BTS en México

La visita de integrantes de BTS México ha generado entusiasmo entre miles de fans que acudieron al Zócalo de la Ciudad de México; sin embargo, parte del fandom también expresó su inconformidad por la manera en que se ha manejado públicamente la llegada de la agrupación surcoreana.

A través de redes sociales y comunicados compartidos por seguidores de ARMY, pidieron a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo evitar que la presencia de la banda sea utilizada con fines políticos y solicitaron mantener el enfoque en la cultura y la convivencia con el público.

“Reconocemos y agradecemos el interés en apoyar este tipo de eventos, sin embargo, como comunidad, no estamos de acuerdo en que se utilicen con este propósito”. —

Este es uno de los comunicados lanzados por ARMY México Ampliar

Fans de BTS piden neutralidad en eventos de la banda

Los seguidores señalaron que buscan que los espacios relacionados con BTS permanezcan neutrales y centrados en el arte, la música y la conexión con los fans. También manifestaron molestia porque algunos medios de comunicación difundieron detalles sobre la llegada de los artistas en televisión nacional.

De acuerdo con integrantes del fandom, este tipo de exposición puede generar una percepción negativa y afectar la privacidad tanto de los artistas como de quienes acuden a recibirlos.

“Entendemos que pueden existir intenciones de fortalecer vínculos entre países, no obstante, de ser así, consideramos que este tipo de acercamientos debieron realizarse en un ámbito privado y con la debida discreción”. —

En el posicionamiento difundido por fans, reiteraron que los eventos culturales y artísticos deben mantenerse alejados de intereses ajenos a su naturaleza, además de evitar la difusión de información que comprometa la seguridad y privacidad de las personas involucradas.

We kindly ask ARMY GLOBAL to refrain from sharing or amplifying news regarding a certain visit currently being circulated.



ARMY México does not support the use of the group for political purposes.



While we understand that it may not be possible to stop information entirely,… — BTSchartsMX🇲🇽 (@mxcharts) May 6, 2026

Fans denuncian reventa de mercancía oficial de BTS

Otro de los temas que provocó inconformidad entre seguidores fue la venta de mercancía oficial de BTS. Decenas de personas aseguraron que llegaron desde temprano para adquirir productos, pero denunciaron que presuntos revendedores acapararon parte de los artículos disponibles.

El tema se volvió viral en redes sociales, donde usuarios compartieron videos y fotografías de largas filas y quejas por la organización en los puntos de venta. Posteriormente, algunos fans señalaron que personal relacionado con HYBE acudió para supervisar la distribución de mercancía y mejorar el control en la venta.

“El mismo personal que estaba a cargo del local nos dijo que era por orden de los “coreanos” como ARMYs sabemos que no es así , al final llegó personal que si era del staff de HYBE (coreanos el de playera blanca y el de playera tour) y empezaron a supervisar que vendieran como era”. —