BTS reúne a 50 mil fans en el Zócalo tras reunión con Sheinbaum
BTS reunió a 50 mil personas en el Centro Histórico previo a los conciertos de la agrupación en la Ciudad de México.
La agrupación sur coreana BTS se reunió esta tarde con la presidenta Claudia Sheinbaum. Más tarde salieron a saludar a sus fans desde un balcón lateral de Palacio Nacional.
¿Cuántas personas acudieron al Zócalo para ver a BTS?
La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México (SECGOB) informó que el grupo coreano logró reunir a 50 mil personas en el Zócalo capitalino.
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La visita, aseguró en una tarjeta informativa, “concluyó sin incidentes, gracias a la implementación de un operativo interinstitucional enfocado en salvaguardar la integridad de las y los asistentes, así como de la ciudadanía en general”.
Poco antes de las 10 de la mañana pese a las altas temperatura comenzaron a llegar fans quienes son identificados como ARMY con pancartas para ver a los integrantes de la agrupación por unos minutos.
¿Qué dijo BTS a sus fans en la CDMX?
Los integrantes de BTS saludaron a sus fans quienes desde la plancha del Zócalo de la Ciudad de México no paraban de gritar.
“Hola, muchas gracias por recibirnos y no podemos esperar para el concierto de mañana. Vamos a divertirnos mañana. Te amo, te quiero, muchas gracias”.— BTS
La presidenta Claudia Sheinbaum quien los acompañó mientras saludaban a sus fans señaló: “Ya les dije que tienen que regresar el próximo año”.
¿Cuándo serán los conciertos de BTS en México?
BTS debutó el 13 de junio de 2013 bajo el sello discográfico Big Hit Entertainment, actualmente conocido como HYBE.
La agrupación se presentará en la Ciudad de México con tres conciertos en el Estadio GNP Seguros, como parte de su gira mundial ARIRANG el 7, 9 y 10 de mayo a las 20:00 horas.