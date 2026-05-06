BTS reúne a 50 mil fans en el Zócalo tras reunión con Sheinbaum

La agrupación sur coreana BTS se reunió esta tarde con la presidenta Claudia Sheinbaum. Más tarde salieron a saludar a sus fans desde un balcón lateral de Palacio Nacional.

¿Cuántas personas acudieron al Zócalo para ver a BTS?

La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México (SECGOB) informó que el grupo coreano logró reunir a 50 mil personas en el Zócalo capitalino.

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La visita, aseguró en una tarjeta informativa, “concluyó sin incidentes, gracias a la implementación de un operativo interinstitucional enfocado en salvaguardar la integridad de las y los asistentes, así como de la ciudadanía en general”.

#TarjetaInformativa 📝 | La #SECGOB informa que tras el anuncio realizado en la Mañanera del Pueblo por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sobre la visita de la banda BTS a Palacio Nacional, se registró una afluencia de 50 mil personas en el #Zócalo capitalino. pic.twitter.com/yycbLIcdb8 — SEGOB CDMX (@SeGobCDMX) May 7, 2026

Poco antes de las 10 de la mañana pese a las altas temperatura comenzaron a llegar fans quienes son identificados como ARMY con pancartas para ver a los integrantes de la agrupación por unos minutos.

Recibo con gusto a uno de los grupos más queridos por las y los jóvenes de México: BTS. La música y los valores unen a México y Corea del Sur. pic.twitter.com/OS39Sp0H6g — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) May 6, 2026

¿Qué dijo BTS a sus fans en la CDMX?

Los integrantes de BTS saludaron a sus fans quienes desde la plancha del Zócalo de la Ciudad de México no paraban de gritar.

“Hola, muchas gracias por recibirnos y no podemos esperar para el concierto de mañana. Vamos a divertirnos mañana. Te amo, te quiero, muchas gracias”. — BTS

#ReporterosW | Así el momento en que #BTS se asomaron desde el balcón de #PalacioNacional a saludar al #Army con la presidenta, @Claudiashein



"Te amo, te quiero, muchas gracias"



"La enetrgía aquí es increíble"



Son algunas de las palabras que dirigieron a sus fans… pic.twitter.com/ysIOoa86SB — W Radio México (@WRADIOMexico) May 7, 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum quien los acompañó mientras saludaban a sus fans señaló: “Ya les dije que tienen que regresar el próximo año”.

Con una hermosa sencillez BTS saludó a su “A.R.M.Y” y a cerca de 50 mil personas que se congregaron en el zócalo para saludarles. Me da mucha alegría haber podido darles este momento de júbilo. El grupo transmite en sus canciones mensajes positivos que fomentan una cultura de paz… pic.twitter.com/CS0dTOYqJ4 — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) May 7, 2026

¿Cuándo serán los conciertos de BTS en México?

BTS debutó el 13 de junio de 2013 bajo el sello discográfico Big Hit Entertainment, actualmente conocido como HYBE.

La agrupación se presentará en la Ciudad de México con tres conciertos en el Estadio GNP Seguros, como parte de su gira mundial ARIRANG el 7, 9 y 10 de mayo a las 20:00 horas.

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