Hantavirus: ¿Qué es y cómo se contagiaron los 3 pasajeros que murieron mientras vacacionaban en un crucero en el Atlántico?

Aquí te explicamos qué es, cómo se contagia el hantavirus. X

Un brote de hantavirus encendió las alertas internacionales tras la muerte de tres pasajeros a bordo del crucero MV Hondius, que navegaba por el Atlántico entre Argentina y Cabo Verde en abril de 2026.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), al menos seis personas resultaron afectadas durante el viaje: tres fallecieron, uno permanece en cuidados intensivos en Sudáfrica y otros casos siguen bajo investigación.

WHO is aware of and supporting a public health event involving a cruise vessel sailing in the Atlantic Ocean. To date, one case of hantavirus infection has been laboratory confirmed, and there are five additional suspected cases. Of the six affected individuals, three have died… pic.twitter.com/SqMAAZzoID — World Health Organization (WHO) (@WHO) May 3, 2026

El primer caso se detectó en un pasajero de aproximadamente 70 años, quien presentó síntomas graves durante la travesía y murió a bordo. Posteriormente, su esposa también enfermó y falleció tras ser trasladada a un hospital.

¿Qué es el hantavirus?

El hantavirus es una enfermedad viral poco común pero potencialmente mortal. Se transmite principalmente por contacto con orina, heces o saliva de roedores infectados.

Puede provocar dos tipos de cuadros graves:

Síndrome pulmonar por hantavirus, que afecta los pulmones

Fiebre hemorrágica con síndrome renal

En la mayoría de los casos, los síntomas iniciales incluyen fiebre, fatiga, dolor muscular y problemas respiratorios que pueden agravarse rápidamente.

Aunque es raro, en algunos casos puede haber transmisión entre personas.

¿Por qué ocurrió en un crucero?

Expertos explican que los cruceros pueden facilitar la propagación de enfermedades debido a los espacios cerrados y la convivencia cercana entre pasajeros.

En este caso, las autoridades investigan si hubo exposición a roedores contaminados o a superficies infectadas durante el viaje.

El barco, operado por la empresa Oceanwide Expeditions, quedó bajo vigilancia sanitaria mientras se coordina la atención médica y evacuación de pasajeros enfermos.

El brote ha generado preocupación mundial, no solo por la mortalidad del virus, sino por su aparición en un entorno turístico internacional.

Aunque el riesgo general sigue siendo bajo, las autoridades sanitarias mantienen la investigación abierta para evitar nuevos contagios.