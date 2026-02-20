Esclerosis lateral amiotrófica: qué es, síntomas, causas y cómo la enfermedad provocó la muerte de Eric Dane

La muerte del actor Eric Dane, recordado por su papel como el doctor Mark Sloan en Grey’s Anatomy y por su participación en Euphoria, volvió a colocar en el centro de la conversación pública a la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa progresiva y sin cura.

El actor falleció el 19 de febrero de 2026 a los 53 años tras enfrentar complicaciones derivadas de esta condición. Su caso ha generado búsquedas masivas en Google sobre qué es la ELA, cuáles son sus síntomas y por qué puede resultar mortal.

Aquí te explicamos lo que se sabe científicamente sobre esta enfermedad.

¿Qué es la esclerosis lateral amiotrófica (ELA)?

La esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad que afecta a las neuronas motoras, las células encargadas de transmitir las órdenes del cerebro hacia los músculos voluntarios.

Cuando estas neuronas se deterioran y mueren:

Los músculos dejan de recibir señales.

Se debilitan progresivamente.

Se atrofian hasta perder la capacidad de movimiento.

La ELA no suele afectar la memoria ni la inteligencia, pero sí compromete funciones esenciales como caminar, hablar, comer y respirar.

Síntomas de la ELA: señales tempranas y evolución

Los síntomas pueden variar según la persona, pero generalmente comienzan de forma gradual.

Debilidad muscular progresiva

Dificultad para sujetar objetos.

Tropiezos frecuentes.

Pérdida de fuerza en brazos o piernas.

Fasciculaciones y rigidez

Pequeñas contracciones musculares involuntarias.

Calambres constantes.

Espasticidad.

Problemas del habla y la deglución

Dificultad para articular palabras.

Problemas para tragar alimentos o líquidos.

Compromiso respiratorio

En etapas avanzadas, la debilidad alcanza los músculos respiratorios. La insuficiencia respiratoria es la principal causa de muerte en pacientes con ELA.

La progresión es irreversible y, con el tiempo, puede provocar parálisis casi total.

¿Cuáles son las causas de la esclerosis lateral amiotrófica?

En la mayoría de los casos, la causa exacta sigue siendo desconocida.

Existen dos tipos principales:

1. ELA esporádica

Representa entre el 90 % y 95 % de los casos.

No hay antecedentes familiares.

No se identifica un detonante claro.

2. ELA hereditaria

Entre 5 % y 10 % de los casos.

Asociada a mutaciones genéticas específicas.

Puede transmitirse de generación en generación.

Factores como la edad (entre 40 y 70 años), el sexo masculino y ciertos factores ambientales han sido estudiados como posibles riesgos, aunque no hay una causa única confirmada.

¿Tiene cura la ELA?

Actualmente, la esclerosis lateral amiotrófica no tiene cura.

Los tratamientos disponibles buscan:

Ralentizar la progresión.

Controlar síntomas.

Mejorar la calidad de vida.

Prolongar la función respiratoria con soporte especializado.

El diagnóstico se realiza mediante evaluación neurológica, electromiografías y estudios que descartan otras enfermedades similares.

El impacto de la ELA tras la muerte de Eric Dane

Cuando una figura pública fallece por una enfermedad poco comprendida, el interés social aumenta. La muerte de Eric Dane reavivó la conversación sobre la urgencia de invertir en investigación y desarrollo de nuevos tratamientos.

La ELA es considerada una de las enfermedades neurodegenerativas más agresivas, no solo por su progresión, sino porque el paciente mantiene plena conciencia mientras su cuerpo pierde movilidad.

La esperanza de vida promedio tras el diagnóstico suele oscilar entre 3 y 5 años, aunque algunos pacientes logran sobrevivir más tiempo con atención médica avanzada.

Esclerosis lateral amiotrófica: una enfermedad que aún desafía a la ciencia

A pesar de los avances en neurología, la ELA sigue siendo un desafío médico global. No existe un método preventivo comprobado ni un tratamiento curativo definitivo.

El caso del actor vuelve a poner sobre la mesa la importancia del diagnóstico temprano, la atención multidisciplinaria y el acompañamiento integral para pacientes y familias.

Porque más allá de los reflectores, la esclerosis lateral amiotrófica es una realidad que miles de personas enfrentan cada año en silencio.

