El cáncer colorrectal se convierte en la principal causa de muerte en adultos jóvenes menores de 50 años

Lo que antes se consideraba una enfermedad propia de la vejez ha cambiado por completo. Según el más reciente análisis del Journal of the American Medical Association (JAMA), el cáncer colorrectal ha escalado posiciones hasta convertirse en la primera causa de muerte por tumores en hombres y mujeres jóvenes menores de 50 años.

La investigación, que examinó las cinco causas principales de muerte por cáncer en adultos jóvenes entre 1990 y 2023, revela que durante este periodo murieron más de 1.2 millones de personas menores de 50 años a causa de diversos tumores. Específicamente en 2025, el cáncer colorrectal cobró la vida de aproximadamente 3,905 personas en un rango de edad de los 20 a 49 años, superando las cifras de mortalidad registradas por cáncer de mama o tumores en el sistema nervioso.

De acuerdo con el Dr. Ahmedin Jemal, vicepresidente senior de la Sociedad Americana del Cáncer, la letalidad de este padecimiento en jóvenes se ve empeorada por la etapa del diagnóstico. Actualmente, tres de cada cuatro pacientes menores de 50 años son diagnosticados cuando la enfermedad ya se encuentra en una etapa avanzada, lo que reduce las posibilidades de un tratamiento efectivo.

TE PUEDE INTERESAR: Vacuna contra el cáncer logra frenar la enfermedad en 45 pacientes con riesgo por herencia antes de que apareciera

Ante esto, los expertos han reducido la edad recomendada para iniciar las pruebas de detección, como la colonoscopia, para identificar pólipos o lesiones antes de que desarrollen la enfermedad.

Y aunque el origen del incremento sigue bajo observación, los que saben creen que hay una correlación con factores como la obesidad, la sedentarismo y el consumo de dietas ricas en alimentos ultraprocesados, carnes rojas y alcohol, sumado a una ingesta limitada de fibra.

La recomendación actual para personas con antecedentes familiares de cáncer colorrectal es iniciar las pruebas de detección a los 40 años, o bien, 10 años antes de la edad en que su familiar fue diagnosticado. Este cambio busca frenar una curva de mortalidad que, hasta ahora, muestra un avance sostenido en la población joven.