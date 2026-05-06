BTS en México: ¿A qué hora saldrá la banda al balcón de Palacio Nacional para saludar a las ARMY?

La banda de K-pop BTS, se presentará esta semana en México para brindar una serie de conciertos en su regreso a los escenarios después de que sus miembros tomaran el Servicio Militar que les corresponde como ciudadanos coreanos. En México, es bien sabido que la base de fans o ARMY es de las más grandes en el mundo, por ende, la presidenta Claudia Sheinbaum los recibirá en Palacio Nacional, aunque la gran pregunta sea: ¿Para qué?

Así que si estás interesado o interesada en saber al respecto el por qué, sigue leyendo para tener toda la info completa.

¿Por qué BTS se reunirá con la presidenta de México Claudia Sheinbaum?

De acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum, a través de la mañanera, la mandataria anunció que se reunirá con el grupo de k-pop BTS. En su conferencia, la presidenta mencionó que es para que sus fans puedan sentirse cercanas o cercanos con el grupo top del momento, pues se les abrirá un balcón para que BTS salude a los y las ARMY mexicanas.

Mx - BTS con Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional / Pool Ampliar

¿A qué hora podrás ver a BTS en Palacio Nacional?

En la misma conferencia, confirmaron las autoridades mexicanas que será a partir de las 5PM donde los integrantes de BTS saldrán al balcón a saludar sin problema alguno a los y las ARMY.

Asimismo, la presidenta Claudia Sheinbaum agradeció al presidente de Corea por el contacto que tuvieron y que ayudó a que se generara este mini evento en las instalaciones de Palacio Nacional.

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¿Cuándo son los conciertos de BTS en México?

El regreso de BTS a los escenarios en México ha sido motivo de escándalo, pues las ARMY exigieron sus derechos como consumidoras y fans para que se respetaran ciertos criterios a la hora de la venta de boletos.

Así que si eres de las y los que irán a disfrutar a BTS en México, te dejamos las fechas oficiales de sus conciertos en el Estadio GNP Seguros en la CDMX.

7 de mayo 2026

9 de mayo 2026

10 de mayo 2026

Recuerda que hay que llegar con antelación para que no te agarren las prisas y disfrutes del BTS World Tour ‘ARIRANG’.