Miss Universo: Alejandra Rodríguez, la primer modelo de 60 años en representar a Argentina en el certamen de belleza

Mx - Alejandra Rodríguez, la modelo de 60 años que fue Miss Universo Buenos Aires en 2024

El nombre de Alejandra Rodríguez le dio la vuelta al mundo después de convertirse en una de las participantes más comentadas de Miss Universo Argentina 2024. La modelo, periodista y abogada argentina hizo historia al competir a los 60 años en uno de los certámenes de belleza más importantes del planeta.

Su caso rápidamente se volvió viral porque representó un cambio histórico dentro de Miss Universo, organización que eliminó el límite de edad para concursar y abrió la puerta a mujeres mayores de 28 años, casadas o con hijos.

¿Quién es Alejandra Rodríguez?

Alejandra Rodríguez es originaria de La Plata, Argentina, y además de dedicarse al modelaje trabaja como abogada y asesora legal de un hospital. También tiene experiencia en periodismo y ha declarado que disfruta el tango, la poesía y una vida tranquila lejos del espectáculo.

La argentina se volvió tendencia internacional después de ganar el certamen Miss Universo Buenos Aires 2024, logro que le permitió avanzar a la competencia nacional de Miss Universo Argentina. Su participación llamó especialmente la atención porque compitió contra mujeres mucho más jóvenes y aun así consiguió posicionarse entre las favoritas del público y medios internacionales.

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¿Qué dijo Alejandra Rodríguez sobre su edad en Miss Universo?

Después de viralizarse, Alejandra Rodríguez aseguró que su participación representa “el primer paso de un cambio” dentro de los concursos de belleza y en la manera en que la sociedad percibe la edad femenina. Además, explicó que gran parte de su estilo de vida se basa en hábitos saludables, actividad física y alimentación balanceada, aunque también reconoció que la genética juega un papel importante.

La modelo argentina también celebró que Miss Universo comenzara a apostar por reglas más inclusivas, permitiendo competir a mujeres adultas que anteriormente no podían participar por restricciones de edad.

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¿Alejandra Rodríguez ganó Miss Universo Argentina?

Aunque Alejandra Rodríguez no logró ganar la corona nacional de Miss Universo Argentina 2024, sí consiguió entrar al Top 15 y recibió el reconocimiento especial de “Mejor Rostro” dentro del certamen. Aun así, su historia ya había generado impacto internacional debido a que se convirtió en una de las primeras mujeres de 60 años en competir dentro del universo de Miss Universo tras los cambios de reglas implementados recientemente.

La participación de Alejandra Rodríguez también abrió el debate en redes sociales sobre cómo están cambiando los estándares de belleza y representación en concursos internacionales.