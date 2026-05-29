Final Champions League 2026: Precios de boletos y cuánto cuesta ir

Mx - Final Champions League 2026 (Photo by Michael Regan - UEFA/UEFA via Getty Images) / Michael Regan - UEFA

La final de la UEFA Champions League es más que un partido. Es experiencia inmersiva para miles de aficionados. A su vez, se ha convertido en lujo y estatus. Dentro de todo aquello, los costos para formar parte de la grada se elevan por los cielos. Entre boletos, vuelos, hospedaje y reventa, asistir al partido más importante del futbol europeo implica desembolsos que superan los miles de euros.

La edición 2026 se jugará el próximo 30 de mayo en la Puskás Aréna, en Budapest, Hungría, y la demanda mundial disparó los precios incluso antes de conocerse a los finalistas. La propia UEFA reconoció que solo una parte limitada de entradas estará disponible para aficionados y público general.

Aunque los boletos oficiales arrancan desde los 70 euros, la realidad fuera del sistema oficial es otra: en plataformas de reventa y foros especializados ya aparecieron entradas ofertadas entre 5 mil y 6 mil euros, reflejo de la presión global por asistir al evento más visto del futbol de clubes.

Cuánto cuestan los boletos oficiales para la final de Champions 2026

La UEFA informó que los precios oficiales para la final de la Champions League 2026 quedaron divididos en cuatro categorías:

Fans First: 70 euros

Categoría 3: 180 euros

Categoría 2: 650 euros

Categoría 1: 950 euros

El organismo también confirmó que 39 mil entradas serán destinadas directamente a aficionados y público general dentro de un estadio con capacidad superior a 61 mil espectadores. Cada club finalista recibirá 17 mil 200 boletos para sus seguidores.

El verdadero gasto: vuelos, hoteles y transporte en Budapest

El boleto es apenas el inicio. Para aficionados que viajan desde América Latina o México, el gasto total suele multiplicarse por cuatro o cinco veces.

Un viaje completo puede incluir:

· Vuelo Internacional (Redondo): de $22,000 a $35,000 MXN (vía escalas en Europa, tarifa sujeta a disponibilidad).

· Hospedaje (Temporada alta / 6 noches): de $13,200 a $24,000 MXN (estimando un hotel 3 estrellas o Airbnb céntrico con tarifa inflada por alta demanda).

· Transporte Local: de $700 a $1,200 MXN (incluye tarjeta de transporte ilimitado de 72 hrs y un par de traslados en taxi).

· Alimentación (7 días): de $4,900 a $8,400 MXN (considerando desayunos ligeros, almuerzos casuales y cenas en restaurantes de gama media).

· Gastos Turísticos y Traslados: de $3,500 a $6,000 MXN (autobús del aeropuerto, entrada a los baños termales Széchenyi, crucero por el Danubio, visitas a castillos/museos y salidas a Ruin Pubs).

· TOTAL ESTIMADO POR PERSONA: de $44,300 a $74,600 MXN (dependiendo de qué tan pronto se reserven los vuelos y el hotel).

La presión turística provocó que hoteles cercanos al estadio aumentaran tarifas durante la semana de la final, una tendencia habitual en ciudades sede de grandes eventos deportivos europeos.

La reventa dispara los precios a niveles extremos

Mientras UEFA mantiene un sistema de sorteo oficial y restricciones digitales para evitar mercado negro, la reventa sigue explotando la demanda mundial. En foros y plataformas especializadas ya circulan entradas por encima de los 6 mil euros para zonas premium.

La propia UEFA advirtió que los boletos comprados fuera de sus canales oficiales pueden ser invalidados, especialmente ahora que las entradas funcionan mediante la app oficial UEFA Mobile Tickets y están vinculadas al dispositivo del comprador.

Por qué la final de Champions mueve tanto dinero

La final de la Champions League es considerada uno de los espectáculos deportivos con mayor impacto económico y mediático del planeta. El evento genera turismo internacional, consumo en restaurantes, ocupación hotelera, derechos de televisión y millones de interacciones digitales alrededor del mundo.

Para miles de aficionados, asistir representa cumplir un sueño no solo en cuanto a futbol se refiere, sino a algo acaso más inane, la aspiración de estar ahí, subir la foto, decir que fuiste.