Profeco impone multa millonaria a Ticketmaster por irregularidades en la venta de boletos de BTS

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) inició un procedimiento por infracción a la ley que podría derivar en una multa Ticketmaster superior a los 5 millones de pesos, por presuntas irregularidades en la venta de boletos para un concierto del grupo coreano.

¿De cuánto sería la multa contra Ticketmaster?

El procurador federal del Consumidor, Iván Escalante, informó que la empresa fue notificada desde el 28 de enero y cuenta con un plazo de 10 días hábiles para presentar pruebas y manifestarse, el cual concluye el próximo 12 de febrero.

“Ya iniciamos un procedimiento por infracción a la ley contra Ticketmaster, se notificó el 28 de enero, es una multa por un monto superior a los 5 millones de pesos. La empresa proveedora tiene 10 días hábiles para ofrecer pruebas y manifestarse, este plazo concluye el 12 de febrero”.

¿Qué otras sanciones analiza Profeco?

El funcionario explicó que además del procedimiento contra Ticketmaster, se notificó a plataformas de reventa como Viagogo, StopHub y Hello Ticket, para que se ajusten a la regulación nacional y eviten prácticas desleales contra las personas consumidoras.

De no atender los exhortos, advirtió, se podrían iniciar acciones legales y administrativas, incluyendo nuevos procedimientos por infracciones a la ley y posibles restricciones de operación en México.