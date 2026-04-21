K-POP: Piden arresto contra Bang Si-hyuk, creador de BTS

La policía de Corea del Sur solicitó una orden de arresto contra Bang Si-hyuk, fundador de HYBE y figura clave detrás del fenómeno global BTS. La investigación apunta a presuntas irregularidades financieras vinculadas al proceso de salida a bolsa de la compañía, ocurrido en 2020.

De acuerdo con reportes de medios internacionales y agencias como Reuters y Yonhap, las autoridades consideran que existen elementos suficientes para proceder legalmente. El caso ya fue turnado a un juez, quien determinará en los próximos días si la detención procede. Mientras tanto, Bang tiene restricciones para salir del país y ha manifestado su disposición a colaborar.

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¿De qué acusan al creador de BTS? Claves del caso

Las autoridades investigan a Bang Si-hyuk por un presunto engaño a inversionistas ocurrido en 2019, cuando habría asegurado que HYBE no tenía planes de salir a bolsa. Bajo ese escenario, se habrían vendido acciones de la compañía antes de su IPO a un fondo privado presuntamente vinculado a su entorno.

Tras concretarse la oferta pública inicial, el valor de la empresa se disparó, generando beneficios estimados entre 100 y 130 millones de dólares. Las autoridades también analizan si estas operaciones constituyen una posible manipulación del mercado o prácticas bursátiles desleales.

¿Qué dice la investigación?

Según la investigación, Bang habría asegurado a inversionistas que no existían planes para que HYBE saliera a bolsa. Bajo ese contexto, varios accionistas vendieron sus participaciones a un fondo privado vinculado al propio empresario, en condiciones que hoy están bajo escrutinio.

Meses después, la compañía sí concretó su oferta pública inicial (IPO), lo que disparó el valor de sus acciones. Las autoridades sospechan que este movimiento habría generado ganancias millonarias para Bang a través de acuerdos previos, lo que podría configurar fraude y prácticas bursátiles desleales.

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Impacto en la industria global del K-pop

El caso no solo pone en juego la reputación de Bang Si-hyuk, sino también la estabilidad de HYBE, una de las empresas más influyentes del entretenimiento global. La compañía ha sido pieza fundamental en la expansión internacional del K-pop, con BTS como su principal activo cultural y económico.

Aunque la investigación está en curso y no hay una sentencia definitiva, el escándalo ya genera incertidumbre entre inversionistas y fans. El desenlace podría marcar un precedente en la regulación del sector en Corea del Sur.