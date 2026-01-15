Marcelo Ebrard sube video a redes con el grupo de Kpop ‘BTS’ y argumenta, los convenció para sus conciertos en México

BTS está por llegar a nuestro país, sacar un nuevo álbum y seguramente, una campaña impresionante para seguir manteniendo su status como la banda Kpop por excelencia, sin embargo, algo que sorprendió a todas las redes sociales fue el video de uno de sus integrantes con Marcelo Ebrard.

Te contamos qué hacía el mandatario con ellos y por qué se volvió viral su publicación que miles, se están enojando con él.

¿Marcelo Ebrard pidió a BTS venir a México?

De acuerdo con un video publicado por el mismo Ebrard, hace una broma sobre que logró que BTS viniera a México e hicieran su regreso triunfal. Pero tranquilos que no todo es real.

En el video, Marcelo Ebrard publica que conoció a Jin, miembro de la banda de Kpop BTS en donde le dice que además de ser un gusto conocerlo, aún le faltan 130 millones de personas, a lo que Jin se sorprende para que Marcelo Ebrard finalmente le diga que quieren verles en nuestro país. Inmediatamente se acerca alguien del equipo de Jin confirmando que vendrían a México pronto.

Es por eso que el mandatario bromeó al respecto en sus redes sociales. Asimismo, no se puede negar que BTS consideró al país como uno de sus principales y primeros destinos para presentar su nuevo álbum ‘ARIRANG’. Y claro, el ARMY no puede con la noticia y seguramente, en su prevente se agotarán sus entradas.

Pero no te preocupes, que si quieres ver el video de Marcelo Ebrard con Jin de BTS, te lo dejamos a continuación.

¿Cuándo viene BTS a México?

BTS confirmó tres conciertos en CDMX como parte de su gira mundial, y las presentaciones serán nada más y nada menos que en el Estadio GNP Seguros el próximo 7, 9 y 10 de mayo de 2026. Lo mejor es que viene la alineación completa, pues ya todos sus integrantes salieron de su servicio militar obligatorio.

Pero si quieres saber más al respecto de todo lo detallado con los boletos y cómo conseguirlos, puedes leer la nota completa en nuestro sitio. Así que ya sabes, si eres ARMY puede que te encuentres a Marcelo Ebrard en el concierto de BTS.

