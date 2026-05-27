Cirugía de gatos: ¿Por qué Khloé Kardashian desató polémica tras procedimiento a sus mascotas?

La reciente cirugía de gatos que presuntamente practicó Khloé Kardashian a sus mascotas provocó indignación y debate en redes sociales después de que usuarios acusaran a la socialité de someter a los animales a un procedimiento considerado riesgoso y hasta prohibido en varios países. Así que si te quieres enterar de toda la información, sigue leyendo para no perderte de nada.

¿Qué fue lo que le practicó Khloé Kardashian a su gato?

De acuerdo con las críticas que comenzaron a circular en redes sociales, Khloé Kardashian habría sometido a sus gatos a una cirugía conocida como “declawing”, procedimiento que consiste en retirarles las garras. Aunque algunas personas creen que únicamente se trata de quitar uñas, veterinarios explican que la operación realmente implica amputar parte de los dedos del animal.

La polémica surgió porque esta cirugía de gatos suele realizarse para evitar que los animales arañen muebles, personas u objetos dentro del hogar. Sin embargo, especialistas y asociaciones protectoras de animales consideran que el procedimiento puede afectar seriamente la calidad de vida de los felinos.

La controversia rápidamente colocó el nombre de Khloé Kardashian entre tendencias internacionales y abrió nuevamente el debate sobre bienestar animal.

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¿Por qué se dice que esta cirugía de gatos es peligrosa para su salud?

Veterinarios y organizaciones animalistas señalan que esta cirugía de gatos puede provocar dolor crónico, problemas para caminar, estrés y cambios de comportamiento.

Los gatos utilizan sus garras para:

Defenderse

Trepar

Estirarse

Mantener equilibrio

Comunicarse

Por eso, retirarles esta parte del cuerpo puede generar ansiedad y dificultades físicas permanentes. Además, algunos especialistas aseguran que muchos gatos desarrollan problemas emocionales o agresividad después de la operación debido al dolor o la incomodidad constante.

La cirugía también ha sido criticada porque existen alternativas menos invasivas como:

Cortar las uñas regularmente

Utilizar rascadores

Colocar protectores especiales en las garras

Actualmente, organizaciones de bienestar animal consideran que el declawing no debería realizarse únicamente por comodidad humana.

¿Es cierto que está prohibida esta cirugía en gatos?

Sí. La cirugía de gatos para retirar garras está prohibida o restringida en varios países debido a preocupaciones relacionadas con maltrato animal. Naciones como Reino Unido, Alemania, Australia y gran parte de Europa prohibieron el procedimiento salvo en casos médicos específicos.

En Estados Unidos también existen estados y ciudades donde la práctica ya fue limitada legalmente. Aunque en algunos lugares todavía es legal, cada vez más veterinarios y especialistas rechazan realizar este tipo de operaciones por razones éticas y de bienestar animal.