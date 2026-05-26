Exposición de Juan Gabriel Museo del Chopo: ¿Qué se podrá ver en el homenaje al ‘Divo de Juárez’?

La música y el legado de ‘El Divo de Juárez’ pare emocionar a sus fans. Todo gracias a una exposición de Juan Gabriel en el Museo del Chopo, por lo que si quieres asistir a la muestra que reúne objetos, fotografías y materiales relacionados con la vida y trayectoria del cantante, te dejamos toda la información para no perderte de ningún detalle.

¿Qué habrá en la exposición de Juan Gabriel en el Museo del Chopo?

La exposición de Juan Gabriel en el Museo del Chopo, busca recorrer distintos momentos de la carrera artística de Alberto Aguilera, quien marcó generaciones (o lo sigue haciendo) con canciones como ‘Querida’, ‘Hasta que te conocí’ o ‘Amor Eterno’.

Así pues, hasta el momento se sabe que la exposición contará con:

Fotografías históricas

Material Audiovisual

Vestuarios

Objetos relacionados con la trayectoria del artista

Elementos que exploran el impacto cultural y social de Juan Gabriel

Además, el tema central de la exposición es cómo el cantante fue o sigue siendo un referente para las sexodisidencias, es decir, Juan Gabriel nunca dijo ser parte de la comunidad LGBT+, sin embargo, su clásica frase “lo que se ve no se juzga” siempre dió de qué hablar para decir abiertamente que era parte de su protesta en contra de los estereotipos.

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¿Cuánto cuesta entrar a la exposición de Juan Gabriel?

El Museo Universitario del Chopo informó que el acceso general para visitar la exposición de Juan Gabriel tiene un costo aproximado de 40 pesos mexicanos. Aunque esto se toma como base con la entrada del museo, pues no han confirmado si es que tendrá algún costo extra para la exposición de Juan Gabriel en el Museo del Chopo.

Además, el recinto mantiene descuentos especiales para:

Estudiantes

Profesores

Personas adultas mayores

También existen días con entrada gratuita, dependiendo de la programación cultural del museo, por lo que te recomendamos visitar la página oficial del Museo del Chopo para evitar malentendidos.

¿A partir de cuándo se puede visitar la exposición de Juan Gabriel en el Museo del Chopo?

La exposición de Juan Gabriel en el Museo del Chopo se podrá visitar a partir del 28 de mayo de 2026, aunque se desconoce hasta cuándo estará disponible. Pero de que es un plan para acercarse a uno de los referentes musicales y culturales de México, lo es.