Revisión T-MEC 2026: Luis de la Calle prevé 70% de probabilidad de no llegar a acuerdo

Al participar en la Reunión Nacional de Consejeros Regionales de Grupo Financiero BBVA, el economista y director de CMM Consultores, Luis de la Calle delineó tres escenarios rumbo al 30 de junio en la revisión de T-MEC, destacando que el más probable es que no se alcance un acuerdo sin que ello implique cambios inmediatos en el tratado.

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¿Qué escenarios hay para la revisión del T-MEC?

“Bueno, hay tres posibilidades. Posibilidad uno, que lleguemos al 30 de junio sin acuerdo y no pase nada. ¿Cuál es la probabilidad de esa? Nosotros pensamos que eso es más o menos 70 por ciento. O sea, lo más probable es que lleguemos al 30 de junio y no llegue a un acuerdo, y el acuerdo siga adelante, y no pase nada”. —

Sobre un escenario de cambios profundos al tratado, el especialista lo consideró poco probable.

“Posibilidad número dos, que haya una cirugía mayor al T-MEC, que lo hagamos bilateral, que le cortemos un capítulo, que modifiquemos radicalmente las reglas de origen. ¿Qué probabilidad tiene eso? 10 por ciento o menos. ¿Por qué? Uno, porque no hay apetito en el sector privado de Estados Unidos para que eso suceda. Dos, porque estas cosas requerirían un voto en el Congreso que el presidente Trump no tiene, y porque tiene un costo económico para Estados Unidos. Puede suceder, pero tiene una baja probabilidad”.

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¿Es posible un acuerdo parcial?

Dijo que el resto del escenario contempla acuerdos parciales, aunque también con reservas.

“El restante 20 por ciento es que nos pongamos de acuerdo sobre algo de aquí a julio. ¿Por qué? Porque no es muy probable. Estados Unidos, el presidente Trump, tiene el incentivo de que no nos dé. Si sí nos ponemos de acuerdo, el tratado se extiende 16 años. Trump no tiene un incentivo muy claro para darte un certificado de que no te preocupes, eso no le gusta a él, no es su estilo de negociar”. —

De la Calle también advirtió sobre factores adicionales que complican el panorama.

“Acaba de imponer una modificación bajo la sección 232, donde no excluyó a México y a Canadá aunque cumplamos con la regla de origen, o sea, es un precedente negativo. Y estamos en espera de la 301. Estados Unidos no nos va a dar una concesión importante antes de que termine el proceso 301”.

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¿Qué estrategia debe seguir México?

En cuanto a la estrategia mexicana, subrayó que el país debe evitar decisiones apresuradas.

“No vayamos a caer en la tentación política de firmar un acuerdo de aquí al 30 de junio con Estados Unidos donde México dé concesiones, porque yo les aseguro una cosa: Estados Unidos de aquí al 30 de junio no nos va a dar ninguna concesión. Entonces tenemos un acuerdo bilateral que consolide algunos aranceles que, naturalmente, por las razones de integración, no deberían existir”. —

Sin embargo, Luis de la Calle insistió en que el factor tiempo juega a favor de México.

“México tiene que tener mucha paciencia en su proceso de negociación con Estados Unidos, porque el tiempo está a nuestro favor. Yo les puedo predecir con cierta confianza que, con el tiempo, México no va a pagar aranceles bajo la 301 y bajo la 232 en la gran mayoría de los casos”.

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