PAN acusa “narcopacto” de Morena y advierte riesgo de seguridad si gana la 4T en Coahuila

El presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero, aseguró que el partido defenderá a Coahuila de una “mayoría guinda” y acusó a Morena de mantener un “narcopacto” con grupos criminales.

En Torreón, durante el arranque de campaña para la renovación del Congreso local, el dirigente panista afirmó que Acción Nacional apostará por el trabajo territorial para recuperar la confianza ciudadana y demostrar que es la mejor opción de gobierno.

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Romero sostuvo que Morena enfrenta un creciente desgaste político y aseguró que la ciudadanía “ya no cree” en el discurso de la llamada Cuarta Transformación.

Exigió la extradición del exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, tras los señalamientos de autoridades estadunidenses relacionados con presuntos vínculos con el narcotráfico.

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Jorge Romero anunció que el PAN impulsa una iniciativa de “blindaje electoral” para evitar sobrerrepresentación legislativa, uso electoral de programas sociales y participación de funcionarios en campañas.

Romero afirmó que Morena “engañó” a la población y aseguró que ese partido enfrentará un escenario adverso rumbo a las elecciones de 2027.

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Romero aseguró que el PAN buscará recuperar su identidad política en Coahuila y adelantó que el partido enfocará sus esfuerzos en recorrer calles y tocar puertas durante el proceso electoral.

También advirtió que una mayoría de Morena en el estado pondría en riesgo la seguridad alcanzada en Coahuila.

“La paz que se recuperó en Coahuila sería la que se perdería si llegan sus mayorías”, dijo. —

El dirigente panista criticó además al gobierno federal por defender a gobernadores señalados y advirtió posibles consecuencias económicas y diplomáticas para México.

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