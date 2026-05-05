Ariadna Montiel debuta como dirigente de Morena en Torreón: “Vamos a sacar al PRI de Coahuila”

Ariadna Montiel, recién electa presidenta nacional de Morena, realizó su primer acto público en Coahuila, en el marco de inicio de las campañas electorales para renovar al Congreso del estado.

Flaqueada por el secretario de Organización, Andy López Beltrán y la presidenta del Consejo Nacional de Elecciones, Citlali Hernández, la dirigente aseguró que van a sacar al PRI de la entidad.

“No queremos que siga el PRI”, aseguró. —

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Aquí, señaló, se han vivido “casi 100 años de corrupción” y vamos a acabar con el régimen de privilegios y de corrupción que ha vivido el estado.

“Los de la Cuarta Transformación lo vamos a lograr” y por eso pidió a todos los militantes de Morena que salgan a las calles y que toquen casa por casa para lograrlo.

“Hay que salir a revolucionar las conciencias”, indicó. —

En un mitin en el Bosque Urbano de la ciudad de Torreón, y al grito de “Fuera el PRI”, Montiel Reyes, aseguró que Morena quiere tener la mayoría en el Congreso del estado “porque tenemos causas”, porque queremos vivir mejor.

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Pidió a los ciudadanos que si otros partidos políticos les regalan “dádivas” las tomen. “Agarren lo que les den porque lo compraron de sus impuestos”. Que la gente, añadió, tome las cosas pero que vote por Morena y el PT para que el 7 de junio empiece a cambiar la historia en Coahuila.

Mañana miércoles, la dirigente de Morena continuará con sus actividades en Coahuila, estará en Saltillo, la capital.

Las campañas electorales en el estado iniciaron el primer minuto de este martes 5 de mayo.

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