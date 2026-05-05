Kenia López Rabadán pide a la nueva dirigente de Morena evitar uso de programas sociales en campañas

La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, se pronunció a favor de un periodo extraordinario de sesiones para aprobar la propuesta morenista de posponer hasta el 2028 la fecha de la elección judicial, pero también aprobar la iniciativa de reforma electoral que presentó su compañero panista Federico Döring la semana pasada.

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“Esta iniciativa que le hemos llamado blindaje electoral, tenemos una gran oportunidad todavía para modificar las reglas electorales, todavía tenemos mayo, y si se va a convocar a un periodo extraordinario de sesiones, tenemos que debatir lo importante, claro, es importante la fecha de elección del Poder Judicial, claro que lo es, lo vamos a acompañar. Pero nosotros vamos más allá con esta iniciativa presentada por Federico Döring”. — Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados

¿Qué propone el blindaje electoral?

La iniciativa de Döring establece explícitamente que se prohíbe la infiltración de dinero ilícito en las campañas, el uso electoral de programas sociales y la sobrerrepresentación legislativa. Propone que el partido que se financie con dinero ilegal, pierda su registro, entre otras medidas.

¿Cuál es el llamado a los partidos políticos?

En gira por Coahuila a la que acompañó al líder nacional panista Jorge Romero, Kenia López remarcó que los programas sociales no se ocupen como moneda de cambio porque es ilegal e inmoral, además, los programas sociales se pagan con el dinero de todos los mexicanos.

Además hizo este llamado a la nueva dirigente nacional de Morena Ariadna Montiel.

“Que no haya uso de los programas sociales. Y aquí me parece que bien vale la pena decirle a la presidenta nacional de Morena quien claramente antes manejaba los programas sociales ojalá y pueda poner un punto y aparte, ojalá y su etapa como secretaria, secretaria de estado haya terminado y ahora no se mezclen los programas sociales en ningún tipo de decisión partidista”. — Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados

La diputada panista Kenia López, recordó que los programas sociales no salen de la chequera de un o una gobernante sino de los impuestos de todos.

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