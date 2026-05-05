Nearshoring: México impulsa perspectivas económicas favorables pese a incertidumbre, afirma Carlos Torres Vila

El presidente de Grupo BBVA, Carlos Torres Vila destacó la resiliencia económica global y prevé un crecimiento favorable a mediano plazo para México

A pesar de la incertidumbre global y revisiones a la baja en las previsiones, la economía mundial muestra resiliencia y México tiene perspectivas favorables gracias a iniciativas internas y su integración con EE.UU, además Nearshoring México está bien posicionado para aprovechar el nearshoring, con ventajas en costos, acceso sin aranceles y estabilidad macroeconómica, consolidándose como socio estratégico y proveedor clave para su vecino país del norte, dijo el presidente de Grupo BBVA Carlos Torres Vila...

Al encabezar los trabajos de la Reunión Nacional de Consejeros Regionales de este grupo financiero Torres Vila, subrayó que, en este contexto, México sobresale por su capacidad de aprovechar las oportunidades emergentes.

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Perspectivas económicas y resiliencia global

“Aunque nuestras previsiones actuales indican un crecimiento superior al 3% para los próximos años, también las del Fondo Monetario Internacional, están ya las principales instituciones internacionales revisando a la baja sus estimaciones, reflejando así esta incertidumbre. En cualquier caso, la economía global está demostrando una notable resiliencia por la mayor capacidad de adaptación, En el caso de México, las perspectivas a medio plazo son favorables, impulsadas por iniciativas como el Plan México, orientado a fortalecer el mercado interno, elevar los salarios y fomentar un crecimiento más sostenible e inclusivo”, indicó.

Torres Vila enfatizó que incluso en escenarios complejos persisten oportunidades económicas relevantes. “Esto es importante porque demuestra que, incluso en entornos complejos, la economía global, y particularmente la mexicana, sigue generando oportunidades”, dijo.

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Ventajas competitivas y comercio con Estados Unidos

Asimismo, destacó las ventajas competitivas del país frente a otros mercados.

“México destaca de forma clara, al estar bien posicionado para aprovechar este entorno. Su proximidad geográfica e integración comercial con Estados Unidos, su capacidad industrial, su estabilidad macroeconómica y su talento le otorgan ventajas muy relevantes”, afirmó.

El presidente de BBVA también resaltó el papel estratégico de México en el comercio regional.

“El país ha consolidado su papel como socio estratégico de Estados Unidos, y hoy representa una parte muy significativa de sus importaciones en un momento en el que las empresas norteamericanas buscan proveedores más cercanos, más fiables y mejor integrados en sus cadenas de producción. A esto se suma una ventaja adicional; más delo 80 por ciento de las importaciones desde México acceden al mercado estadounidense sin arancelees”, explicó.

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Finalmente, subrayó el potencial derivado del fenómeno de relocalización industrial. “Todo ello sitúa a México en una posición privilegiada para capturar las oportunidades asociadas al nearshoring y a la reorganización de las cadenas globales de valor”, concluyó.

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