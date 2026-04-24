BBVA AutoMarket impulsa compra segura de autos sin fraudes

Muchas veces no somos conscientes de los riesgos de hacer una transacción de compra venta de vehículos en la calle; BBVA AutoMarket es la única institución financiera que apoya en este tipo de transacciones sin comprar directamente el auto, a través de un proceso de acompañamiento y validación.

El director de BBVA AutoMarket, Luis Vega Fagoaga detalló para Negocios W con Jeanette Leyva Reus que en su primer año BBVA AutoMarket operó cerca de 700 transacciones a través de su plataforma y que durante el primer trimestre de este 2026 alcanza ya 400 operaciones en el primer trimestre, “es decir llevamos un crecimiento exponencial, pero con cero fraudes, afortunadamente. Hemos sido muy estrictos y priorizado la seguridad de las personas que compran y venden, principalmente en el tema jurídico”.

Seguridad total en la Compra-Venta de autos



El Compromiso de BBVA #Automarket: "Llevamos cero fraudes (...) Es una transacción que muchas veces no somos conscientes de hasta dónde puedes correr el riesgo de realizarla en la calle”, Luis Vega Fagoaga, director de @bbva… pic.twitter.com/LpmKlufZOO — W Radio México (@WRADIOMexico) April 24, 2026

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Crecimiento del mercado de autos seminuevos

La visión de la plataforma, dijo el directivo, es llegar a un segmento de la población a donde el financiamiento no estaba llegando, recordó que “por cada auto vendido en México se venden 6 autos seminuevos entre particulares, es decir, de persona a personas, lo que habla de un mercado de 7 millones de transacciones personas a personas que lo hacen sin financiamiento en el segmento informal, sin tener las garantías suficientes”.

Es el acompañamiento a vendedores y compradores, sin que BBVA los compre o venda, puntualizó.

“Al comprador le estamos dando este financiamiento que lo puede obtener a través de BBVA, es para cualquier persona que quiera comprar o vender auto desde la plataforma”.

Proceso de validación y seguridad

El proceso es fácil para el vendedor, “te metes a AutorMarket y en ese momento te das de alta en la plataforma, te autenticas das tu información teléfono mail y dado de alta puedes publicar tu auto de una manera sencilla, con pasos específicos entre ellos fotos de tu auto”

Tras la publicación, detalló hay miles de personas que entran a la página lo que genera una gran exposición para tu auto. A partir de que los compradores se interesan y buscan en AutorMarket en el momento que les gusta tu auto lo seleccionan y BBVA se contacta contigo para avisarte que alguien está interesado y te cito en un espacio en donde validamos tu auto, se revisa en tres cosas fundamentales en la industria automotriz: la estética, la jurídica y la mecánica.

BBVA, dijo, “cuenta con talleres en asociación con Grupo Andrade para esta validación”.

Una vez validado el auto le decimos al comprador que el auto pasa estos parámetros y puede ir a verlo. Antes de que el comprador lo vea, puede solicitar su crédito en línea en la propia plataforma con una pre autorización con la que irá a la segura a ver el coche, si le gusta se cierra ahí el trámite con el proceso del crédito en el mismo momento con una dilación máxima de hora y media, para que se lleve el auto ya validado en la plataforma, detalló.

La mediación es sencilla y el comprador y el vendedor jamás se conoce, es una transacción anónima con BBVA AutoMarket en medio de las dos figuras para una transacción muy segura.

Si el comprador no quiere el financiamiento puede comprar con transferencia electrónica, validada por BBVA, sin necesidad de contratar un crédito.

No obstante, dijo Vega Fagoaga, “hemos parado algunas operaciones por situaciones con los autos, tratando de responder a ambas partes de la mejor manera, mostrando lo que significa hacer la transacción con AutoMarket en un mercado de alto riesgo”.

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