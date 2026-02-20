México es el principal productor de software para el Grupo BBVA, es punta de lanza en términos de desarrollo

El impacto de transformación y digitalización de BBVA permiten la atención a 27 millones de clientes, haciendo del grupo la fintech más grande del mundo, afirmó Eduardo Osuna Osuna.

El vicepresidente y director general de BBVA México, Eduardo Osuna Osuna, compartió que la Torre BBVA que llega a su décimo aniversario, representa un cambio profundo en la percepción y cultura interna del banco. La convivencia de distintas generaciones permitió consolidar equipos multidisciplinarios que hoy trabajan de forma natural bajo procesos digitales.

En entrevista para “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin, el directivo, afirmó que “hoy BBVA México es el principal productor de software para el Grupo BBVA, es punta de lanza en términos de desarrollos, por el tamaño de banco porque tenemos presencia en todo tipo de clientes”, 27 millones que hoy posicionan a la institución como la Fintech más grande del mundo.

¿Qué impacto tuvo la pandemia en la digitalización?

La pandemia aceleró la adopción digital y consolidó esquemas como el home office. Actualmente, la torre tiene capacidad física para 8 mil personas, pero permite una rotación de hasta 5 mil empleados que asisten dos o tres veces por semana sin perder interacción.

El impulso digital es contundente:

27 millones de clientes interactúan al menos una vez al día.

Más de 90 mil millones de transacciones anuales en todos los canales.

anuales en todos los canales. La App registra hasta 400 mil transacciones por hora .

. Más del 70% de los productos se contratan de forma digital.

En 2025 se abrieron más de tres millones de cuentas de débito desde el celular en solo siete minutos.

La aplicación es personalizada para cada cliente, con rutas simplificadas que permiten realizar operaciones con un solo clic.

¿Cuáles son los retos hacia adelante?

Se prevé un bloque norteamericano más integrado, aunque con mayores exigencias para México. El principal reto será detonar un crecimiento económico superior al 3%, acompañado de empleos formales y mejor remunerados.

Osuna reconoció que el Plan México aborda parte de los desafíos en inversión, logística y generación de energía, pero insistió en que se requiere una inversión sostenida para cambiar la lógica de crecimiento del país.

El entorno geopolítico global plantea nuevos desafíos, especialmente ante la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, que ha sido fundamental para el crecimiento de México en las últimas tres décadas, México requiere una inversión sostenida para cambiar la lógica de crecimiento.

“En 2026 tenemos más certidumbre que la teníamos en 2025, más claridad de dónde estábamos parados, pero son economías entrelazadas que es muy difícil de ir para atrás en el T-MEC”.

