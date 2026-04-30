Mx - Rocha Moya y la acusación de EU: 5 claves para entender el caso FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

La acusación presentada por autoridades de Estados Unidos contra Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, abrió uno de los episodios políticos y judiciales más delicados entre ambos países en años recientes. El caso combina narcotráfico, presunta corrupción pública, crispación diplomática y un posible proceso de extradición.

El expediente fue revelado el 29 de abril de 2026 por fiscales del Distrito Sur de Nueva York. Junto con Rocha Moya fueron señalados otros funcionarios y exfuncionarios sinaloenses. El gobernador rechazó los señalamientos y aseguró que carecen de sustento.

A continuación, cinco puntos para entender qué pasó, qué se acusa y qué podría venir.

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1. ¿De qué acusa Estados Unidos a Rubén Rocha Moya?

La Fiscalía federal de Nueva York sostiene que Rocha Moya habría participado en una red de protección política al Cártel de Sinaloa. Según la acusación, funcionarios públicos facilitaron operaciones criminales a cambio de sobornos y respaldo político.

Entre los delitos mencionados aparecen conspiración para tráfico de drogas hacia Estados Unidos, colaboración con una organización criminal y presuntas ventajas institucionales para el grupo delictivo. En el expediente también se menciona el flujo de fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina.

2. El punto más explosivo: la elección de 2021 en Sinaloa

Uno de los elementos más sensibles del caso es la narrativa sobre la elección estatal de 2021. Fiscales estadounidenses afirman que la facción conocida como Los Chapitos habría intervenido para favorecer la llegada de Rocha Moya al gobierno.

La acusación menciona intimidación a adversarios, robo de urnas y presión política. Si ese señalamiento llegara a probarse, el impacto no sería solo penal, pondría bajo cuestionamiento el origen político del actual gobierno sinaloense.

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3. ¿Quiénes más fueron señalados en el expediente?

El caso no se limita al gobernador. Medios internacionales y nacionales reportaron que la acusación incluye a nueve personas más, entre actuales y antiguos funcionarios de seguridad, justicia y política local.

Entre los nombres difundidos aparecen perfiles con peso en Sinaloa, lo que sugiere que Washington no plantea un caso aislado, sino una presunta estructura de colaboración institucional con el crimen organizado.

4. La respuesta de Rocha Moya y del Gobierno de México

Rubén Rocha Moya negó categóricamente los cargos. Afirmó que se trata de imputaciones falsas y con motivación política. También sostuvo que defenderá su inocencia en el momento procesal correspondiente.

Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que recibió solicitudes relacionadas con extradición, pero señaló que la documentación enviada no contenía pruebas suficientes para proceder de inmediato. La Fiscalía General de la República revisará el caso.

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5. ¿Qué va a pasar ahora? El escenario legal y político

En lo jurídico, Estados Unidos podría insistir con nuevas pruebas y ampliar la cooperación con autoridades mexicanas. Si el caso avanza, México tendría que valorar órdenes de detención, investigación local o eventual extradición.

En lo político, el expediente golpea a Morena y a la relación bilateral. También sitúa a Sinaloa en el epicentro del narcotráfico y su poderío y dominio en la región regional. La eventual captura institucional traería serios problemas para la administración de la presidenta Sheinbaum, quien ha defendido a toda costa la narrativa del no intervencionismo. Lo que ocurra en las próximas semanas otorgará verdadera dimensión del caso.

Lo que deja el caso Rocha Moya

La acusación de EU contra Rubén Rocha Moya todavía no equivale a una sentencia. Es una imputación formal que deberá probarse. Pero por el nivel del cargo involucrado y el tipo de señalamientos, ya se convirtió en una crisis política mayor.

El fondo del asunto no solo es un gobernador acusado. Es la pregunta que vuelve una y otra vez en México, ¿hasta dónde llegó la influencia del crimen organizado en la vida pública?