Camillero del IMSS es detenido por presunto abuso sexual a paciente en Edomex

Un camillero del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) fue detenido al interior de la Clínica 72, en Tlalnepantla, Estado de México, luego de que una paciente lo acusara de presunto abuso sexual durante la madrugada en el área de urgencias. La denuncia, realizada por una mujer de 28 años, activó de inmediato la movilización de policías municipales.

De acuerdo con el reporte del C4, la víctima señaló que el trabajador le realizó tocamientos sin su consentimiento e intentó agredirla sexualmente mientras se encontraba bajo atención médica. El señalamiento directo permitió su detención en el mismo hospital.

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Qué se sabe del caso: hechos y reacción institucional

La denuncia ingresó a través del C4, lo que aceleró la respuesta de autoridades.

El presunto agresor fue asegurado dentro de la clínica.

El IMSS activó protocolos internos de atención a víctimas.

Tras los hechos, personal de la Unidad de Género del IMSS brindó acompañamiento a la paciente, mientras que el caso fue turnado a las autoridades correspondientes para iniciar la investigación formal y deslindar responsabilidades.

Investigación en curso y exigencia de claridad

El caso ya se encuentra bajo investigación por parte de autoridades del Estado de México. Hasta el momento, no se ha informado públicamente la identidad del detenido ni su situación jurídica, pero se espera que en las próximas horas se definan cargos.

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