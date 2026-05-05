Simulacro Nacional 2026 en CDMX: activarán alerta sísmica y así será el ejercicio en la capital

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, convocó a habitantes, empresas y escuelas de la Ciudad de México a sumarse al Primer Simulacro Nacional 2026, este miércoles 6 de mayo, en un ejercicio que busca poner a prueba la reacción ante un sismo real. La cita forma parte de la estrategia federal de prevención y será replicada en distintas entidades del país.

Durante el ejercicio se activará la alerta sísmica en toda la capital, lo que implica movilización real de protocolos en inmuebles públicos y privados. De acuerdo con autoridades capitalinas, la meta es reforzar la cultura de protección civil en una de las ciudades con mayor riesgo sísmico del continente.

RECOMENDADO: Primer Simulacro Nacional 2026: Clara Brugada anuncia activación de 14 mil altavoces y alerta en celulares

Alerta sísmica y protocolos: así será el ejercicio

El simulacro contempla la activación de altavoces del sistema de alerta sísmica, evacuaciones ordenadas y despliegue de brigadas internas. Autoridades instalarán un Comité de Emergencias para evaluar tiempos de respuesta, coordinación interinstitucional y funcionamiento de protocolos.

En ejercicios recientes, la participación ha superado los millones de personas y miles de inmuebles registrados, lo que permite generar métricas sobre reacción ciudadana. Este tipo de simulaciones también ayudan a detectar fallas en rutas de evacuación y comunicación en tiempo real.

Cuándo será el Simulacro Nacional 2026 en CDMX y a qué hora sonará la alerta sísmica

El Primer Simulacro Nacional 2026 se realizará este martes 6 de mayo a las 11:00 horas, tiempo del centro de México. A esa hora se activará la alerta sísmica en la Ciudad de México y otras entidades del país, como parte de un ejercicio coordinado para evaluar la capacidad de respuesta ante un posible sismo de gran magnitud.

Durante ese momento, autoridades piden a la población suspender actividades y seguir los protocolos de seguridad establecidos, ya sea replegarse en zonas seguras o evacuar los inmuebles de forma ordenada. El objetivo es simular condiciones reales y medir tiempos de reacción tanto de la ciudadanía como de las instituciones de emergencia.

RECOMENDADO: Simulacros Nacionales 2026: Fecha del primer ejercicio por sismo en mayo, horario e hipótesis

Participación masiva y cultura de prevención

El gobierno capitalino insistió en que la participación ciudadana es determinante para que el simulacro tenga impacto real. Escuelas, oficinas, hospitales y hogares están llamados a sumarse, siguiendo protocolos básicos como repliegue, evacuación y puntos de reunión.

Especialistas en gestión de riesgos han subrayado que estos ejercicios no solo preparan a la población, sino que reducen la incertidumbre ante emergencias. La coordinación entre la CDMX y la zona metropolitana también será puesta a prueba, considerando que comparten vulnerabilidades ante sismos.