Flores para el 10 de mayo: Dónde está ubicado el Mercado de Jamaica en CDMX y cuánto cuestan los arreglos

Consulta precios y ubicación del Mercado de Jamaica para el Día de las Madres. Getty Images

El Mercado de Jamaica es uno de los puntos más importantes de venta de flores en la Ciudad de México, especialmente en fechas como el 10 de mayo, Día de las Madres. Cada año, miles de personas acuden a este lugar para comprar arreglos florales a precios accesibles.

Ubicado en la alcaldía Venustiano Carranza, el mercado se encuentra en la esquina de Avenida Congreso de la Unión y Avenida Morelos, al sureste del Centro Histórico. Además, cuenta con acceso directo desde la estación Jamaica del Metro, lo que facilita su llegada desde distintos puntos de la ciudad.

Este mercado es reconocido por su amplia oferta: más de 5 mil tipos de flores y plantas, distribuidas en más de mil locales dedicados principalmente a la venta de arreglos florales y flores sueltas.

Mercado de Jamaica: Precios de flores para el 10 de mayo

Durante la temporada del Día de las Madres, los precios pueden variar dependiendo del tipo de flor, el tamaño del arreglo y la demanda. Sin embargo, existen rangos estimados basados en años recientes:

Docena de rosas: entre 80 y 150 pesos en compra directa

en compra directa Ramos sencillos: desde 150 a 300 pesos

Arreglos medianos: entre 700 y 1,050 pesos

Arreglos grandes o bouquets de 50 a 100 rosas: de 1,100 a 3,000 pesos

Los comerciantes suelen ajustar precios conforme se acerca el 10 de mayo, por lo que se recomienda comprar con anticipación o acudir en horarios tempranos para encontrar mayor variedad y mejores costos.

Mercado de Jamaica, ideal para celebrar el Día de las Madres

Autoridades y medios destacan que el Mercado de Jamaica es el principal centro de flores de la capital, con opciones tanto de mayoreo como de menudeo, lo que permite a los consumidores encontrar precios más bajos en comparación con florerías tradicionales.

Además de flores, el mercado ofrece plantas, arreglos personalizados y artículos decorativos, lo que lo convierte en una opción completa para quienes buscan un regalo especial.

El Mercado de Jamaica se mantiene como uno de los destinos más visitados para celebrar el Día de las Madres, combinando tradición, variedad y precios accesibles.