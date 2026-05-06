Hoy No Circula 6 de mayo: ¿Qué placas y engomados descansan este miércoles?

Ya estamos en el “ombligo” de la semana y, si tienes actividades programadas en la metrópoli este 6 de mayo, es vital que verifiques si tu vehículo puede circular libremente. Recuerda que la temporada de ozono sigue activa, y las altas temperaturas facilitan la acumulación de contaminantes, por lo que el programa Hoy No Circula es nuestra principal herramienta de prevención.

Evita multas y el mal rato de una visita al corralón. Aquí te detallamos las restricciones vigentes de las 5:00 a las 22:00 horas.

¿Qué autos NO circulan este miércoles 6 de mayo de 2026?

De acuerdo con el calendario de la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), los vehículos que deben suspender su tránsito son:

Vehículos con engomado ROJO.

Terminación de placa 3 y 4.

Holograma de verificación 1 y 2.

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¿Quiénes SÍ pueden circular libremente?

Los siguientes vehículos están exentos de las restricciones y pueden transitar sin temor a infracciones:

Vehículos con Holograma 00 y 0.

Autos eléctricos e híbridos (con placa o holograma “Exento”).

Motocicletas.

Vehículos con placas de discapacidad, servicios de emergencia, salud y transporte escolar con permiso vigente.

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No respetar el Hoy No Circula este miércoles puede representar un golpe fuerte a tu bolsillo. La sanción económica para este año oscila entre las 20 y 30 UMA, lo que equivale a un monto de entre $2,171 y $3,257 pesos (aproximadamente), sumando además el costo del arrastre de la grúa y el tiempo que pierdas en el depósito vehicular.