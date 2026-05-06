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Hoy No Circula 6 de mayo: ¿Qué placas y engomados descansan este miércoles?

¡Evita el corralón! Conoce las restricciones vehiculares de hoy

Hoy No Circula 6 de mayo: ¿Qué placas y engomados descansan este miércoles?

Hoy No Circula 6 de mayo: ¿Qué placas y engomados descansan este miércoles?(Getty Images)

SEO y PM de Audiencias. A veces escribo. Mis contenidos son de utilidad, sociedad y estilo de vida. Me puedes leer en todas las plataformas.Andrea P. De la Rosa Mejía

Ya estamos en el “ombligo” de la semana y, si tienes actividades programadas en la metrópoli este 6 de mayo, es vital que verifiques si tu vehículo puede circular libremente. Recuerda que la temporada de ozono sigue activa, y las altas temperaturas facilitan la acumulación de contaminantes, por lo que el programa Hoy No Circula es nuestra principal herramienta de prevención.

Evita multas y el mal rato de una visita al corralón. Aquí te detallamos las restricciones vigentes de las 5:00 a las 22:00 horas.

¿Qué autos NO circulan este miércoles 6 de mayo de 2026?

De acuerdo con el calendario de la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), los vehículos que deben suspender su tránsito son:

  • Vehículos con engomado ROJO.
  • Terminación de placa 3 y 4.
  • Holograma de verificación 1 y 2.

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¿Quiénes SÍ pueden circular libremente?

Los siguientes vehículos están exentos de las restricciones y pueden transitar sin temor a infracciones:

  • Vehículos con Holograma 00 y 0.
  • Autos eléctricos e híbridos (con placa o holograma “Exento”).
  • Motocicletas.
  • Vehículos con placas de discapacidad, servicios de emergencia, salud y transporte escolar con permiso vigente.

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No respetar el Hoy No Circula este miércoles puede representar un golpe fuerte a tu bolsillo. La sanción económica para este año oscila entre las 20 y 30 UMA, lo que equivale a un monto de entre $2,171 y $3,257 pesos (aproximadamente), sumando además el costo del arrastre de la grúa y el tiempo que pierdas en el depósito vehicular.

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