No hay que negociar con el narco, Sinaloa vale más que eso: Mario Zamora

El diputado federal. Mario Zamora se dijo convencido de poder recuperar Sinaloa sin pactar con el narco.

Sinaloa es un desastre, no hay un solo indicador que nos diga que vamos más o menos bien, hay sectores olvidados como la agricultura y en seguridad 9 de cada 10 sinaloenses viven con miedo, señaló el diputado federal del PRI, Mario Zamora quien contendió contra Rubén Rocha Moya por el gobierno del estado y aseguró “Ayer les ganamos y les vamos a volver a ganar”.

En entrevista para “Así Las Cosas”, Carlos Loret de Mola recordó que en 2021, las encuestas de salida en las elecciones de Sinaloa el entonces candidato Mario Zamora adelantaba a Rocha Moya con 6 y 7 puntos; sin embargo, al término de la jornada, Rocha Moya quien habría confirmado a Loret que “había que pactar con el narco”, resultó ganador.

“Parece que sólo le tienen miedo a los americanos, lo que yo espero de este gobierno es que haga su chamba”: @MarioZamoraG en @WRADIOMexico https://t.co/Sb8unoaFZs — Carlos Loret de Mola (@CarlosLoret) May 4, 2026

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Mario Zamora, quien habría respondido a Loret en su momento “ hay que combatir al narco”, reconoció que lo ocurrido durante las elecciones “fue un operativo quirúrgico, que bueno que lo pudimos documentar”.

La noche de reconocimiento, Zamora pidió liberar la gente que solo estaba haciendo su trabajo y que permanecía privada de la libertad.

De acuerdo con un resumen de 34 páginas, liberados sobre los acotecimientos de ese día, son 67 párrafos tratan de los vínculos de Rocha Moya con El Chapo, l amitad de estos habla de lo ocurrido en junio de 2021 en la elección en la Rubén Rocha Moya ganó y se convirtió en gobernador de Sinaloa.

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Ahora, a cinco años de distancia, Zamora reconoce que hubo un momento en que pensó en bajarse de la contienda, pero ahora sabe que Sinaloa vale mucho más que eso “y es lo que duele” por ello dijo “tenemos que unirnos para sacar adelante a Sinaloa.

Recordó que hace un año cuando quitaron visas en Estados Unidos a figura importantes señaló “no los quieren ni de visita como es posible que en México no los investiguemos”. Ahora, dijo “al parecer se les apareció Juan Diego a ese gobierno que a los que si respetan es a los americanos y el proceso en EUA va a seguir, yo espero y exijo que el gobierno haga su chamba”.

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