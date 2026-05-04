Fuero protege función pública, no a la persona: Javier Laynez Potisek

La inmunidad procesal conocida como fuero aplica solo mientras se ejerce el cargo, según explicación del Ministro en retiro sobre el alcance de la figura en casos como solicitudes de extradición: Javier laynez

La inmunidad procesal mal llamada fuero “protege la función, no a la persona en función”, aclaró el Ministro en retiro de la SCJN, Javier Laynez Potisek, luego del debate originado por la petición de extradición del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

En entrevista para “Así Las Cosas” con Gabriela Warkentin, el ministro en retiro recordó que la figura de inmunidad procesal conocida como fuero, fue creada para que “el sujeto esté tranquilo de que no va a ser presionado por el poder público o de facto, el fuero lo que hace es permitir a un funcionario ejercer la función, no es algo que traiga consigo como un privilegio, por eso cuando la función no se ejerce, deja de existir”.

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El fuero político frente a los delitos internacionales



El #Fuero “no debería de ser oponible a una solicitud de #Extradición hecha por un país extranjero en el marco de un tratado bilateral, sí, por delitos cometidos en su territorio”, @LaynezPotisek, sobre el caso #RochaMoya y… pic.twitter.com/J5DUyVCVVY — Así Las Cosas (@asilascosasw) May 4, 2026

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Alcance del fuero constitucional

Laynez recalcó que si alguien ya no está ejerciendo no tiene por qué tener fuero. El artículo 112 señala que “el fuero actúa y es efectivo mientras ejerces el cargo”.

Afirmó que “no es lo mismo renunciar que pedir licencia, pero en algunos puestos, son irrenunciables, un diputado no puede decir renuncio, pide licencia para separarse del cargo, y para efectos del fuero es lo mismo”.

Recordó que “a lo largo de la historia solía haber revanchas y venganzas contra legisladores incómodos, y si no había una fiscalía autónoma, le lanzaban toda la maquinaria judicial para investigarle y llamarles constantemente por denuncias incluso inventadas”.

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Debate sobre extradición y función pública

La figura de fuero fue hecha para “que los funcionarios se sintieran libres de decir todo lo que tenían que decir; ahora cada día es más cuestionada la figura y hay quienes dicen no debería existir”.

El ministro en retiro afirmó que el fuero debe ser objeto de análisis y cuestionó: es suponible en un procedimiento de extradición. No debería de ser oponible a una solicitud de extradición en el marco de un tratado internacional por delitos cometidos en su territorio. “no tendría nada que ver para que una persona cumpla por un delito cometido en otra nación”. La inmunidad procesal sigue en debate en el contexto actual.

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