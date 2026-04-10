Actividad industrial crece 0.4% en febrero, pero cae a tasa anual: INEGI

La actividad industrial en México creció 0.4% mensual en febrero de 2026, aunque registró una caída anual de 1.3%, según el INEGI. / DarioGaona

La actividad industrial en México registró un crecimiento mensual de 0.4 por ciento durante febrero de 2026 , de acuerdo con el Indicador Mensual de la Actividad Industrial (IMAI) publicado por el INEGI.

Crecimiento mensual impulsado por manufactura

De acuerdo con el organismo autónomo, este resultado refleja una recuperación moderada en el corto plazo, luego de variaciones mixtas en meses previos. Sin embargo, en su comparación anual, la producción industrial mostró una caída de 1.3 por ciento, lo que evidencia que el sector aún enfrenta un entorno de desaceleración.

Por componentes, el crecimiento mensual estuvo liderado por las industrias manufactureras, que avanzaron 0.7 por ciento, seguidas de la minería con 0.6 por ciento y la construcción con un incremento de 0.3 por ciento.

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En febrero 2026, con cifras desestacionalizadas, el Indicador Mensual de la Actividad Industrial #IMAI se situó en 100.7 puntos, con un aumento mensual de 0.4%. Respecto a febrero 2025, bajó 1.3 %.



Por componente, las variaciones mensuales fueron:



⬆️ 0.6% Minería

⬇️-1.4%… pic.twitter.com/JM6R6baaAP — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) April 10, 2026

Persisten caídas en energía y comparación anual

En contraste, el segmento de energía eléctrica, así como el suministro de agua y gas natural, registró una disminución mensual de 1.4 por ciento, siendo el principal factor de contención.

A tasa anual, persisten señales de debilidad en sectores clave. Las industrias manufactureras retrocedieron 2.3 por ciento y el rubro de energía cayó 1.4 por ciento. En contraparte, la minería creció 0.9 por ciento y la construcción 1.2 por ciento.

El IMAI permite dar seguimiento oportuno al comportamiento del sector industrial, considerado uno de los motores de la economía mexicana, por lo que sus resultados reflejan tanto avances puntuales como los retos estructurales que enfrenta la actividad industrial en el país.

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