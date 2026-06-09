¿Habrá clases en la UNAM por la inauguración del Mundial el 11 de junio? La universidad ya dio una respuesta oficial

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) confirmó la suspensión de clases y actividades administrativas para el próximo jueves 11 de junio de 2026, fecha en la que se llevará a cabo la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en la Ciudad de México. La decisión fue anunciada mediante un comunicado institucional y responde a las afectaciones previstas en la movilidad de la capital debido al partido inaugural entre México y Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México, anteriormente conocido como Estadio Azteca.

La medida será excepcional y aplicará únicamente durante esa jornada, sin afectar el resto de los partidos del torneo que se disputarán en la capital del país. La máxima casa de estudios señaló que busca facilitar la movilidad de estudiantes, docentes y trabajadores ante los cierres viales y operativos especiales previstos para el arranque del Mundial.

¿Por qué la UNAM suspenderá actividades el 11 de junio?

De acuerdo con la institución, la inauguración del Mundial 2026 provocará afectaciones severas a la movilidad en distintos puntos de la Ciudad de México. Autoridades capitalinas han previsto un importante operativo de seguridad, cierres viales y restricciones de circulación alrededor del estadio y zonas estratégicas de la capital.

La UNAM destacó que gran parte de sus ciclos escolares semestrales y anuales ya concluyeron, por lo que la afluencia de estudiantes será menor durante esas fechas.

¿Qué actividades quedarán suspendidas en la UNAM?

La suspensión contempla actividades académicas extraordinarias, trámites administrativos y labores presenciales programadas para ese día. La universidad aclaró que la medida no representa un cambio permanente en el calendario escolar y únicamente aplica para la jornada inaugural del Mundial.

Asimismo, las autoridades universitarias indicaron que las actividades se reanudarán con normalidad al día siguiente.