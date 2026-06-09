Mundial 2026 CDMX: ¿Qué objetos están permitidos y prohibidos para ingresar al Estadio Ciudad de México en el partido inaugural?

Mx - ¿Con qué objetos podrás entrar y cuáles son los prohibidos para el Mundial 2026

El Mundial 2026 llega a CDMX para que toda la afición pueda disfrutarlo sin problema alguno Sin embargo, como en todos los eventos, hay prohibición de objetos y otros con los que sí puedes ingresar. Así que, sigue leyendo para saber todos los detalles de con qué sí y qué no puedes ingresar.

¿Con qué objetos sí puedes pasar al Estadio Ciudad de México para el Mundial 2026?

De acuerdo con las autoridades correspondientes, el Mundial 2026 en CDMX es la sede por excelencia para que puedas disfrutar el juego del balompié y no tener por qué preocuparte. Por lo que si eres de los asistentes al partido inaugural, te dejamos los objetos que sí están permitidos y cuáles son los prohibidos.

Objetos permitidos para ingresar al Estadio Ciudad de México en el Mundial 2026:

Lentes

Gorra

Sombrero

Bolsas transparentes de plástico, vinilo o PVC de 30x15x30 cm

Bolso de mano compacto

Banderas pequeñas, carteles o letreros hechos de material resistente al fuego de 2mx1.5m

Artículos de protección solar e higiene personal de 100ml o 3.38 oz

Desinfectante de manos que no excedan los 100ml

Objetos prohibidos para ingresar al Estadio Ciudad de México en el Mundial 2026:

Todo líquido que contenga alcohol

Todo líquido que exceda los 100ml

Alimentos

Narcóticos o estimulantes de cualquier tipo

Botellas de cualquier material

Banderas, pancartas y pósteres que no excedan los 2x1.5 m

Mástiles que excedan 1m de largo o 1 cm de diámetro y pompones

Cualquier objeto de naturaleza publicitaria

Todo tipo de material ofensivo

Dispositivos de radio o retransmisión

Todo tipo de soportes para equipos de fotografía y video

Drones, sistemas aéreos

Todo equipo de tv

Juego de pilas o baterías

Cualquier instrumento musical

Dispositivos de rayos láser

Dispositivos electrónicos que emitan sonidos fuertes

Binoculares de gran tamaño

Mx - Objetos permitidos para vivir el Mundial 2026 CDMX Ampliar

¿Cuándo es la inauguración del Mundial 2026 en CDMX?

La CDMX es la sede elegida para poder iniciar el Mundial 2026, por lo que todos esperan con ansias el partido inaugural el próximo 11 de junio de 2026. Este partido comienza oficialmente al fiesta futbolista en un país que es tan aficionado de ese deporte para que todos puedan acceder a ella sin problema alguno.

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¿Para todos los partidos de CDMX por el Mundial 2026 aplicarán esta selección de objetos?

Todo parece indicar que sí, el Mundial 2026 en la CDMX cuenta con cinco partidos clave para el desarrollo del torneo más importante de futbol, por lo que se aplicará un fuerte dispositivo de seguridad en todos los que se disputan en la capital.

Así que para que vayas previniendo qué sí y qué no puedes llevar en este partido entre la selección mexicana y Sudáfrica, así como en otros tantos que se van a jugar en la CDMX.