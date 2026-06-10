Mundial 2026 CDMX: ¿Cuál es el horario del Tren Ligero y por qué habrá dos servicios rumbo al Estadio Ciudad de México?

El Mundial 2026 en CDMX se llevará a cabo este 11 de junio 2026. Y en caso de que utilices el tren ligero como tu medio de transporte o sea tu camino de diario, te sugerimos tomar en cuenta el tiempo ya que habrá modificaciones al servicio. Sigue leyendo para tener toda la información correcta.

¿Cuál es el horario del Tren Ligero para la inauguración del Mundial 2026?

De acuerdo con las autoridades correspondientes, han mencionado que el servicio del Tren Ligero para el Mundial 2026 contará con dos modelos de transporte.

Aunado a ello, el transporte se suspenderá alrededor de las 9AM pero aún no se confirma hasta qué hora reanudarán el servicio.

¿Cómo serán los dos servicios del Tren Ligero?

Ha comenzado a circular información oficial para que los asistentes o quienes utilizan este transporte a diario, no se vean afectados al llegar a sus destinos, por lo que los dos servicios del tren ligero para el próximo 11 de junio, inauguración del Mundial 2026 son:

Tren Ligero servicio para aficionados : Tomarán el tren desde la base de Taxqueña rumbo a la estación Estadio Azteca. Éste no hará paradas en ninguna estación más que en las indicadas.

: Tomarán el tren desde la base de Taxqueña rumbo a la estación Estadio Azteca. Éste no hará paradas en ninguna estación más que en las indicadas. Tren Ligero servicio ordinario: Toma en cuenta que tres horas antes, es decir, cerca de las 9:00 AM se suspenderá el servicio del transporte, ordinario, por lo que lo único que quedará será tomar otras alternativas o caminar. Aunado a esto, la única estación en la que no bajará ni subirá nadie, será Estadio Azteca.

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Con la inauguración del Mundial 2026 a nada de iniciar, las autoridades pidieron a la ciudadanía mantenerse informada sobre cualquier actualización en el servicio del Tren Ligero. Si tienes planeado utilizar este transporte el próximo 11 de junio, considera salir con anticipación y revisar las rutas alternas disponibles, ya que las modificaciones podrían afectar los tiempos habituales de traslado en el sur de la Ciudad de México.