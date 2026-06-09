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Clima CDMX y Edomex 9 de junio de 2026: pronostican lluvias fuertes y posible granizo por la tarde

El actual temporal de lluvias continuará afectando a gran parte del centro del país durante los próximos días

Lluvias, tormentas eléctricas y viento: así estará el clima en CDMX y Edomex hoy. IA

Lluvias, tormentas eléctricas y viento: así estará el clima en CDMX y Edomex hoy. IA

Francisco Miranda

La temporada de lluvias continúa dejando condiciones inestables en el Valle de México. Para este martes 9 de junio de 2026, el pronóstico del tiempo para la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) prevé cielo mayormente nublado, ambiente fresco por la mañana y lluvias fuertes durante la tarde y noche, acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo en algunas zonas. De acuerdo con reportes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y autoridades meteorológicas locales, las precipitaciones podrían generar encharcamientos, reducción de visibilidad y afectaciones viales en distintos municipios y alcaldías.

¿Cómo estará el clima hoy en la CDMX?

Durante las primeras horas del día se espera ambiente fresco con temperaturas mínimas entre 12 y 14 grados Celsius en gran parte de la capital. Conforme avance la mañana, el cielo permanecerá medio nublado y la temperatura máxima oscilará entre 23 y 25 grados.

Sin embargo, a partir de la tarde aumentará la nubosidad y se desarrollarán lluvias de moderadas a fuertes en varias alcaldías. Autoridades meteorológicas advierten sobre actividad eléctrica y posibles granizadas, principalmente en zonas altas del sur y poniente de la ciudad.

Pronóstico de lluvias para el Estado de México este 9 de junio

En el Estado de México también se espera una jornada marcada por la presencia de lluvias. Municipios del Valle de Toluca, la zona oriente y el Valle de México registrarán condiciones de cielo nublado durante gran parte del día.

Las temperaturas máximas en Toluca rondarán entre 18 y 20 grados Celsius, mientras que en municipios metropolitanos podrían alcanzar hasta 24 grados. Las precipitaciones más intensas se esperan durante la tarde y noche, con posibilidad de tormentas eléctricas y acumulados importantes de agua en vialidades urbanas.

Recomendaciones ante las lluvias en el Valle de México

Ante el pronóstico de lluvias fuertes para este martes, las autoridades recomiendan a la población tomar precauciones adicionales si realiza actividades al aire libre o utiliza transporte público y automóvil.

Entre las principales recomendaciones destacan:

  • Llevar paraguas o impermeable.
  • Evitar cruzar calles inundadas o corrientes de agua.
  • Mantener limpias coladeras cercanas a viviendas y negocios.
  • Conducir con precaución debido a la reducción de visibilidad.
  • Estar atentos a los avisos de Protección Civil y autoridades locales.

El actual temporal de lluvias continuará afectando a gran parte del centro del país durante los próximos días, por lo que se prevé que las precipitaciones sigan presentes en la CDMX y el Edomex durante gran parte de la semana.

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