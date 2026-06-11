Corea del Sur vs Chequia: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el Mundial 2026

Corea del Sur y Chequia abren su participación en la Copa Mundial de la FIFA este jueves, inaugurando la actividad del Estadio Guadalajara.

Corea del Sur / NurPhoto Ampliar

Los Tigres de Asia son el país con más regularidad de su confederación, pues con este torneo alcanzarán las 12 participaciones mundialistas en su historia, once de ellas en fila; es decir, no se han perdido un solo certamen global desde México 86.

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Heung Min Son, del LAFC, así como Kang-In Lee, volante del PSG, y Kim Min-Jae, defensor del Bayern Munich, son las grandes estrellas del equipo surcoreano; además mostraron contundencia en sus dos partidos amistosos recientes, al vencer 1-0 a El Salvador y 5-0 a Trinidad y Tobago.

Por su parte, la Selección de Chequia disputará su décima Copa del Mundo, tras una larga ausencia de 20 años. Se clasificó eliminando en penales tanto a Irlanda como a Dinamarca, en el repechaje de la UEFA.

Selección de Chequia / Sebastian Widmann - UEFA Ampliar

Ladislav Krejci, central de los Wolves y Patrik Schick, delantero del Bayer Leverkusen, son las máximas estrellas checas.

A través de la señal de W Deportes, Corea vs Chequia disputarán el segundo partido del Grupo A, mismo que comparten con la Selección Mexicana y Sudáfrica.

COREA DEL SUR VS CHEQUÍA, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER

FECHA: jueves 11 de junio

HORA: 20:00 horas (tiempo del centro de México)

ESTADIO: Guadalajara

TV: Pase Mundial Vix