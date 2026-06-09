Decretazo mundialista, cachetada con guante blanco del gobierno federal a la CDMX por movilidad: Javier Tejado

Luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum diera a conocer el decreto por el cual se suspenden labores en la Ciudad de México con motivo del inicio del Mundial de Futbol 2026 el jueves 11 de junio, el periodista Javier Tejado consideró que la decisión federal es cachetada con guante blanco del gobierno federal al gobierno de la Ciudad de México y que el mensaje es “tu movilidad no sirve”.

A solo 48 horas de la inauguración de la Copa del Mundo FIFA 2026, en el Estadio Ciudad de México y luego de las obras circunvecinas a éste que impactaron la movilidad de la capital mexicana, así como las diversas manifestaciones sociales, la presidenta decretó suspender actividades básicas en la capital mexicana, lo que a consideración de Tejado “tendrá implicaciones económicas”.

“No pensé que lo fueran a hacer porque tiene implicaciones económicas un decreto de esta naturaleza” dijo y ´puntualizó que se divide en tres temas:

Todas las dependencias del gobierno federal en la CDMX harán teletrabajo.

Todas las escuelas no tendrán clases de nivel preescolar a preparatoria.

Y a la iniciativa privada, -como aquí si tiene implicaciones económicas- hay solo recomendación para que adopte medidas de trabajo a distancia.

Detalló que “básicamente toda actividad organizada por sector público, oficinas de gobierno federal o escuelas regidas por SEP no laborarán el 11 de junio”.

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A diferencia del INE que dijo “sí implementó 42 días de trabajo a distancia por el mundial, vergonzoso lo que está haciendo el INE, porque está del otro lado de donde está el Estadio”.

El llamado “decretazo mundialista” , dijo, “es un golpe con guante blanco al gobierno de la Ciudad de México, le está diciendo tu movilidad no sirve”, señaló y refirió que “la CDMX también podría declarar un día inhábil, se está tardando a 48 horas de inicio del Mundial y hay que ver cómo van las protestas sociales”.

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