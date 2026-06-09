Comercios del Centro Histórico no soportarán la caída de las ventas: Gerardo López Becerra

Comerciantes del Centro Histórico demandan atención de las autoridades ante cierres provocados por maestros de la CNTE. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

La manifestación de más de 1200 comerciantes del Centro Histórico en el Eje Central y Madero del día de ayer fue para decir “ya basta no podemos más”, afirmó el presidente del Consejo para el Desarrollo del Comercio en Pequeño y la Empresa Familiar, S.C., Gerardo López Becerra, quien afirmó que los comerciantes requieren apoyo de las autoridades porque no podrán seguir solventando sueldos e impuestos sin ingresos.

En entrevista con Gabriela Warkentin, para “Así Las Cosas”, el líder comerciante señaló que las afectaciones que han provocado las manifestaciones de los maestros de la CNTE son a un sector muy importante, el corazón del comercio popular y el centro 170 mil trabajadores que cada día dependen de sus ingresos de las empresas y comercios en general.

“Joyerías, ópticas, ropa, bisutería, negocios de vestidos de XV años, novias, negocios de arte sacro y artesanías, todo el sistema de comercio es importante y está siendo afectado por el plantón de la CNTE que se internó desde hace dos semanas en el Centro Histórico".

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El Zócalo se blindó ¿y el comercio?

La primera afectación detalló, vino con las vallas colocadas alrededor de la plancha del Zócalo, con el cierre de las calles 5 de mayo, 16 de Septiembre, Corregidora, 20 de noviembre, con lo que establecieron filtros para el acceso a dueños de negocios y trabajadores pero ¿y los clientes?

El empresario reconoció que “faltó prevención y acción, no represión”, recordó que en 2003 cuando los maestros amenazaron con ocupar la plaza hubo negociación y liberaron en aquel momento la plancha del Zócalo, por lo que criticó en esta ocasión “falta de pericia”.

Reconoció que tras semanas de inactividad los comerciantes “no pueden soportar pago de impuestos, nómina y más. No solo se cayó la venta del mundial sino la venta normal, si abres no vendes nada”, señaló.

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