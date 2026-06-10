Falta de voluntad del Estado mexicano ante desapariciones, señala la activista Jaqueline Palmeros y anuncia velada pacífica

Colectivos de búsqueda realizarán una velada pacífica cerca de la estación Registro Federal del Tren Ligero para visibilizar las más de 130 mil desapariciones registradas en México.

Con el objetivo de dar visibilidad a la crisis de desaparición que se vive en México, la fundadora del colectivo Una Luz en el Camino, Jaqueline Palmeros, madre buscadora afirmó que a pesar de la negativa tajante de las autoridades esta noche, previa al inicio del Mundial y teniendo los focos internacionales, realizarán una velada pacífica a la altura de la estación Registro Federal del Tren Ligero, sobre calzada de Tlalpan , con el reclamo de “falta de voluntad del Estado mexicano”.

En entrevista para “Así Las Cosas” con Gabriela Warkentin, la madre de Jael Montserrat Uribe Palmeros, madre de dos menores desaparecida desde 2020 y de quien su madre pudo localizar “únicamente su cráneo” tras años de búsqueda, compartió que, tras los recientes días de visibilización de las más de 130 mil desapariciones en México, el día de antier colectivos sostuvieron una reunión con “el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto y con el director de de Concertación Política, quienes fueron muy tajantes en decirnos que lamentablemente no íbamos a poder tener un acceso al libre tránsito”.

Jacqueline Palomeros, defensora de Derechos Humanos y Fundadora del Colectivo @1LuzEnElCamino.



🟥Busca a su hija que desapareció el 24 de julio de 2020, misma que ha tratado de encontrar en el Ajusco y en 26 estados de la República y hasta el momento sólo ha sido posible… pic.twitter.com/Z5UqsOBlt0 — Así Las Cosas (@asilascosasw) June 10, 2026

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La madre buscadora señaló la respuesta de las autoridades tanto locales como federales como “pasivo-agresiva”, pues además de la negativa de libre tránsito, en días pasados dijo que “así como se terminaban las acciones, luego luego quitaban las fichas de búsqueda, pintaban las bardas”, con lo que señaló “están violentando nuestro derecho a la libre expresión; pero sobre todo la memoria de las y los desaparecidos”.

La defensora de derechos humanos aseguró que la lucha colectiva continuará, aunque las autoridades quieran “borrar lo que es innegable, una realidad que es de personas desaparecidas”.

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