“Falso que esté entre la espada y la pared”: Sheinbaum

Claudia Sheinbaum pardo, presidenta de México, encabezó la conferencia mañanera del pueblo en conmemoración al Día del Trabajo en la que se dijo fuerte y segura FOTO: PRESIDENCIA/CUARTOSURO.COM

Postura ante investigaciones y relación con Estados Unidos

Tras referirse a las investigaciones contra Rubén Rocha y otras nueve personas, la presidenta reiteró que se necesitan pruebas, pero, dijo, será la Fiscalía General la que defina el procedimiento correspondiente.

Ante los casos de los agentes de EU en Chihuahua y la acusación estadounidense al Gobernador de Sinaloa por narco, Sheinbaum dijo estar fuerte, sólida y segura.

Este viernes la presidenta insistió en sentirse tranquila y rechazó de manera categórica y hasta un tanto en modo de burla que esté entre la espada

La Presidenta está fuerte, sólida y muy segura. Es tiempo de la defensa de los principios y hay un principio que se llama soberanía y esa no se negocia” — Afirmó la mandataria.

La mandataria negó las versiones que buscan vincular casos como el de Sinaloa o Chihuahua con presuntas presiones externas, y sostuvo que en México las investigaciones corresponden a las instituciones nacionales, en línea con la postura de Sheinbaum soberanía.

“Nosotros siempre vamos a trabajar con la verdad, la justicia y la defensa de la soberanía”, enfatizó.

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Coordinación sin subordinación

Sheinbaum aseguró que su administración mantiene coordinación con Estados Unidos en materia de seguridad, pero dejó claro que no existe subordinación.

“Cooperamos, nos coordinamos, pero nunca nos subordinamos”, dijo tras enfatizar que esta postura responde a un principio de dignidad del pueblo de México.

También defendió los resultados en seguridad, como la reducción de homicidios, detenciones y acciones contra el crimen organizado, así como la colaboración bilateral bajo los mecanismos establecidos.

Finalmente, Sheinbaum criticó a los partidos de oposición y sentenció que tal parece que están a favor del intervencionismo.

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