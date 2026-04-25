Mx - Agentes de EU entraron como visitantes y no tenían permiso para operar en México

Los dos ciudadanos estadounidenses fallecidos en un accidente vial en Chihuahua, y presuntamente vinculados con la Agencia Central de Inteligencia (CIA), sí contaban con documentación para permanecer en México, pero bajo figuras restringidas, permiso de visitante y acreditación diplomática, ha dado a conocer el Gobierno Federal.

Este matiz se convirtió en el eje del conflicto. Mientras su presencia en el país no era ilegal en términos migratorios, el tipo de actividades en las que estaban involucrados abre una línea delicada. En México, incluso los agentes extranjeros acreditados tienen prohibido participar directamente en operativos, limitándose a labores de enlace o intercambio de inteligencia.

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Gobierno federal: no hubo autorización para operar en territorio mexicano

El Gobierno de México informó esta mañana que no existió ningún permiso para que agentes estadounidenses realizaran operaciones en el país. Tras revisar el caso, autoridades federales concluyeron que no hubo aval formal para su participación en acciones de seguridad en Chihuahua.

Esta versión contradice señalamientos iniciales desde el ámbito estatal, donde se sugería algún nivel de coordinación o colaboración. La conclusión federal coloca el caso en un terreno más delicado, al apuntar a una posible violación a la Ley de Seguridad Nacional, que regula estrictamente la actuación de agentes extranjeros en territorio mexicano.

Gabinete de seguridad confirma que no había aval de Presidencia ni Cancillería

El gabinete de seguridad confirmó que no hubo autorización formal por parte de ninguna instancia federal, incluyendo la Presidencia de la República y la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Esto implica que el operativo, o la actividad en la que estaban involucrados, no siguió los protocolos obligatorios. En México, cualquier intervención o colaboración de agentes extranjeros en temas de seguridad debe contar con autorización expresa del gobierno federal, lo que en este caso simplemente no ocurrió, según las autoridades.

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Qué se sabe del caso: muertos, contexto y versiones cruzadas

El incidente dejó un saldo de cuatro personas muertas: dos estadounidenses, presuntamente vinculados a la CIA, y dos funcionarios mexicanos. Los hechos ocurrieron en la Sierra Tarahumara, en un contexto relacionado con actividades contra el narcotráfico, aunque las versiones sobre su papel específico siguen siendo contradictorias.

Las versiones sobre su presencia en la zona no son uniformes. Algunas señalan que estaban involucrados en actividades de capacitación con drones, mientras que otras apuntan a una participación indirecta dentro de operativos relacionados con seguridad. También se ha planteado que su papel se limitaba a labores de inteligencia o enlace, sin intervención directa en campo.

La falta de claridad alimenta la hipótesis de una posible operación encubierta o, al menos, una colaboración fuera de los canales institucionales establecidos.

Implicaciones legales y tensión por soberanía

La legislación mexicana establece que agentes extranjeros no pueden actuar directamente en campo, y cualquier exceso puede interpretarse como una vulneración a la soberanía nacional.

La propia Presidencia ha señalado que no tenía conocimiento de la presencia ni de las actividades de estos agentes, lo que evidencia posibles fallas de coordinación entre niveles de gobierno. La investigación federal sigue en curso para determinar responsabilidades y esclarecer quién permitió, o no impidió, esta situación.



