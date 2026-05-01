Donald Trump sube aranceles al 25% a autos de la Unión Europea, ¿cómo afecta a México?

Aunque la medida está dirigida específicamente a la Unión Europea, el anuncio pone en alerta al sector automotriz mexicano. / shaunl

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump sacudió nuevamente los mercados internacionales este viernes al anunciar que, a partir de la próxima semana aumentará los aranceles a los automóviles y camiones procedentes de la Unión Europea (UE) al 25 por ciento.

A través de su plataforma Truth Social el mandatario justificó la medida asegurando que el bloque europeo, no ha cumplido con los términos del Acuerdo de Turnberry pactado el año pasado, el cual mantenía los gravámenes en un 15%.

“Dado que la Unión Europea no está cumpliendo con el acuerdo comercial que acordamos plenamente, la próxima semana aumentaré los aranceles... El arancel se incrementará al 25%”, sentenció Trump.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. / Anadolu Ampliar

Las claves de la medida arancelaria

La decisión representa un golpe directo a la industria automotriz europea, especialmente a gigantes alemanes como Volkswagen, BMW y Mercedes-Benz, quienes exportan una parte significativa de su producción al mercado estadounidense.

La excepción: Trump aclaró que los vehículos fabricados en plantas dentro de territorio estadounidense estarán exentos del impuesto. “Si producen autos y camiones en plantas de EE. UU., no habrá arancel”, añadió, reforzando su política de atraer inversión manufacturera a su país.

Trump aclaró que los vehículos fabricados en plantas dentro de territorio estadounidense estarán exentos del impuesto. “Si producen autos y camiones en plantas de EE. UU., no habrá arancel”, añadió, reforzando su política de atraer inversión manufacturera a su país. El conflicto de fondo: La Casa Blanca argumenta que Bruselas ha retrasado la ratificación de beneficios para productos estadounidenses, mientras que líderes europeos como Bernd Lange (presidente del comité de comercio del Parlamento Europeo) califican la medida como una falta de respeto a los socios comerciales.

La Casa Blanca argumenta que Bruselas ha retrasado la ratificación de beneficios para productos estadounidenses, mientras que líderes europeos como (presidente del comité de comercio del Parlamento Europeo) califican la medida como una falta de respeto a los socios comerciales. Impacto económico: Analistas advierten que este incremento podría traducirse en un aumento de costos de varios miles de dólares por vehículo para los consumidores finales en Estados Unidos.

¿Qué significa para México?

Aunque la medida está dirigida específicamente a la Unión Europea, el anuncio pone en alerta al sector automotriz mexicano por dos razones fundamentales:

Reconfiguración de inversiones: El mensaje de Trump de “producir en EE. UU. para evitar aranceles” podría generar presión sobre futuras inversiones que planeaban establecerse en México bajo el marco del T-MEC. Volatilidad del peso: Tras el anuncio, los mercados han mostrado nerviosismo, afectando la paridad del peso frente al dólar ante la posibilidad de una nueva guerra comercial global que escale hacia otros socios.

La Unión Europea ya analiza medidas de reciprocidad, lo que podría desatar una escalada de aranceles en otros sectores como el tecnológico y el agroindustrial.

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