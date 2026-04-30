Israel asalta flotilla con ayuda para Gaza: detiene a 175 activistas y recrudece el rechazo mundial en su contra

La interceptación de una nueva flotilla humanitaria con destino a Gaza ha recrudecido el rechazo mundial en contra de Israel. Fuerzas israelíes frenaron este 30 de abril una caravana marítima integrada por decenas de embarcaciones civiles que buscaban entregar ayuda a la Franja, dejando 175 personas detenidas de 33 nacionalidades, según balances difundidos por medios internacionales.

El operativo ocurrió en aguas próximas a Grecia y provocó reclamos inmediatos de gobiernos europeos, organizaciones civiles y familiares de los activistas retenidos. La operación también reactivó el debate sobre el bloqueo a Gaza, la legalidad de los abordajes en aguas internacionales y el creciente deterioro humanitario en la zona.

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Qué pasó con la flotilla rumbo a Gaza

La misión estaba organizada por la Global Sumud Flotilla, una red internacional que promueve el envío de ayuda humanitaria por mar y denuncia las restricciones impuestas sobre Gaza. De acuerdo con los reportes, el convoy estaba compuesto por 55 embarcaciones, aunque varias lograron replegarse tras los primeros movimientos de intercepción.

Tripulantes denunciaron que durante la madrugada se registraron interferencias en comunicaciones, fallas de GPS, bloqueos de radio y maniobras intimidatorias antes del abordaje. Algunos activistas afirmaron que varias naves quedaron inmovilizadas tras daños mecánicos y pérdida de contacto con el resto del convoy.

Israel confirma detenciones y plantea traslado de la ayuda

Autoridades israelíes confirmaron la operación y señalaron que la ayuda debía ser redirigida al puerto de Ashdod, bajo control israelí, en vez de ingresar directamente a Gaza. El canciller Gideon Saar informó además que los detenidos serían desembarcados en territorio griego tras las revisiones correspondientes.

Israel sostiene desde hace años que el bloqueo marítimo busca impedir el ingreso de armas a Hamas y otras organizaciones armadas. Sin embargo, críticos del operativo sostienen que la carga consistía en insumos médicos, alimentos y materiales básicos para población civil.

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Reacción internacional tras la interceptación

La respuesta diplomática fue inmediata. Italia calificó la acción como “ilegal” y exigió garantías para sus ciudadanos retenidos, mientras en España se pidieron explicaciones urgentes y asistencia consular para los activistas capturados.

Organizaciones de derechos humanos recordaron que no es la primera vez que una flotilla con destino a Gaza es frenada por Israel. Casos anteriores ya habían generado tensiones políticas, condenas internacionales y nuevas exigencias para abrir corredores humanitarios permanentes.