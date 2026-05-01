Mx - Casa Blanca declara “terminada” la guerra con Irán y da por cerradas las hostilidades / Artem Onoprienko

La Casa Blanca aseguró este viernes que las hostilidades entre Estados Unidos e Irán están “terminadas”, una postura anunciada justo cuando vencía el plazo de 60 días establecido por la Ley de Poderes de Guerra de 1973, que obliga al presidente Donald Trump a buscar autorización del Congreso para mantener una ofensiva militar.

La posición oficial fue comunicada mediante una carta enviada desde la Sala de Prensa de la Casa Blanca al Congreso de Estados Unidos, en la que la administración notificó formalmente que, para efectos legales, el conflicto ya concluyó.

De acuerdo con la agencia Reuters, un alto funcionario explicó que la guerra iniciada el 28 de febrero quedó cerrada tras el alto al fuego alcanzado a inicios de abril. Según Washington, desde entonces no se han registrado enfrentamientos directos entre fuerzas estadounidenses e iraníes.

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Qué busca Trump con esta maniobra legal

La War Powers Resolution establece que un presidente de Estados Unidos solo puede mantener operaciones militares por 60 días sin aval del Congreso, salvo extensión especial o retiro ordenado de tropas. Al declarar “terminada” la guerra, la administración Trump intenta sostener que ese reloj dejó de correr.

El argumento permitiría a la Casa Blanca conservar margen militar en la región sin abrir una votación incómoda en Capitol Hill. La decisión también evita exponer divisiones entre republicanos, donde algunos legisladores ya habían pedido consultar al Congreso antes de prolongar el conflicto.

Demócratas acusan intento de burlar la Constitución

Legisladores demócratas rechazaron la interpretación de inmediato. Sostienen que no existe ninguna excepción automática por cese al fuego y recuerdan que Washington mantiene presencia militar en Medio Oriente, además de operaciones navales vinculadas al conflicto.

Para la oposición, si continúan bloqueos, despliegues o presión militar sobre Irán, las hostilidades no han terminado realmente. El choque abre un nuevo frente legal y político sobre los límites del poder presidencial para iniciar o prolongar guerras sin autorización legislativa.

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Qué sigue ahora en la crisis con Irán

Aunque la Casa Blanca da por cerrado el episodio, el escenario sigue lejos de estabilizarse. Trump ha mantenido reuniones con mandos militares y no descarta nuevas acciones si fracasan las negociaciones indirectas con Teherán.

La tensión también golpea la economía global: el conflicto disparó volatilidad en los precios del petróleo y elevó la presión inflacionaria. Por ahora, Washington dice que la guerra terminó. Sus críticos responden que solo cambió de nombre.