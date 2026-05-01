Papa León XIV nombra en EU a obispo que fue migrante indocumentado

El Papa León XIV designó como nuevo obispo de la diócesis de Wheeling-Charleston, en Virginia Occidental, a Evelio Menjívar Ayala, un religioso salvadoreño que llegó a Estados Unidos como migrante indocumentado hace más de tres décadas. El nombramiento, anunciado este 1 de mayo por el Vaticano, sitúa al frente de una diócesis estadounidense a una figura marcada por la experiencia directa de la migración.

A pesar de la tensión de las políticas migratorias en Estados Unidos, el nombramiento ha sido interpretado como una señal pastoral y política del nuevo pontífice. Menjívar Ayala, de 56 años, se desempeñaba hasta ahora como obispo auxiliar de Washington.

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Quién es Evelio Menjívar Ayala, nuevo obispo nombrado por el Papa

Evelio Menjívar Ayala nació en El Salvador y creció en un contexto de pobreza y violencia durante la guerra civil de ese país. En 1990 emigró hacia Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida, en una ruta que, según su propio testimonio, incluyó riesgos, detenciones y precariedad.

Años después de establecerse en territorio estadounidense, inició su formación religiosa y fue ordenado sacerdote en 2004. Su ascenso dentro de la Iglesia católica continuó hasta ser nombrado obispo auxiliar de Washington, una de las arquidiócesis más relevantes del país.

La historia migrante detrás del nuevo obispo en Estados Unidos

Menjívar Ayala ha relatado públicamente que durante su trayecto fue detenido en México cuando buscaba llegar a Estados Unidos. También explicó que logró recuperar su libertad y posteriormente cruzó la frontera por Tijuana.

Ese pasado lo convierte en uno de los pocos obispos en Estados Unidos con experiencia personal como migrante sin documentos. Para sectores católicos y organizaciones proinmigrantes, su nombramiento representa una voz con conocimiento real sobre el fenómeno migratorio.

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El mensaje del Papa León XIV sobre migración

El nombramiento ha tenido lugar después de las declaraciones recientes del Papa León XIV en las que cuestionó el trato hacia los migrantes en Estados Unidos. El pontífice pidió políticas con humanidad y criticó medidas que, a su juicio, vulneran la dignidad de las personas.

Aunque el Vaticano no vinculó oficialmente ambas decisiones, analistas eclesiales consideran que elevar a Menjívar Ayala envía una señal clara sobre las prioridades del nuevo papado, de cercanía con comunidades migrantes, defensa social y liderazgo pastoral con experiencia de vida.

Qué diócesis dirigirá y por qué importa

La diócesis de Wheeling-Charleston abarca todo el estado de Virginia Occidental, una región con desafíos sociales ligados a pobreza, despoblación y crisis de salud pública. La llegada de un obispo con perfil comunitario podría marcar una nueva etapa para esa Iglesia local.

Además del impacto religioso, el caso ya genera atención nacional por el simbolismo del nombramiento.