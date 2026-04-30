Infantino fracasa con foto de paz: Palestina rechaza gesto junto a Israel en evento de la FIFA

El intento del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, por enviar un mensaje de paz entre Palestina e Israel terminó en polémica durante el más reciente Congreso del organismo, celebrado en Vancouver.

En medio de tensiones políticas que también han alcanzado al deporte, Infantino buscó reunir a representantes de ambas federaciones para una imagen simbólica que proyectara unidad. Sin embargo, el gesto no sólo fracasó, sino que evidenció la profundidad del conflicto.

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رئيس الأتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو طلب من رئيس الاتحاد الفلسطيني 🇵🇸 جبريل الرجوب أن يصافح رئيس الأتحاد الإسرائيلي 🇮🇱 لكرة القدم لتعزيز السلام والوحدة،



رفض الفلسطيني بشكل قاطع وغادر المسرح 👋🏼 pic.twitter.com/IX5kioWGiy — Hayder (@hay23DS) April 30, 2026

Palestina rechaza gesto de Infantino y expone tensión política dentro de la FIFA

De acuerdo con reportes del evento, el dirigente de la federación palestina rechazó participar en la fotografía junto al representante israelí, lo que generó un momento incómodo frente a los asistentes.

El episodio no se quedó en un simple desacuerdo. Derivó en un intercambio tenso en el que la parte palestina dejó claro que no considera viable este tipo de gestos sin que existan condiciones políticas y deportivas más equitativas.

A little unclear from the back of the hall, but Palestine FA's Jibril Rajou and Israel FA VP Basim Sheikh Suliman seemed to be asked for a photo with Infantino after addressing the Congress.



Rajou was clearly frustrated and did not do it.pic.twitter.com/72RKoteTPt — Ben Steiner (@BenSteiner00) April 30, 2026

Intento de foto de paz en la FIFA termina en polémica por conflicto Israel-Palestina

Entre los puntos de conflicto se encuentran denuncias sobre la participación de clubes en territorios ocupados y la falta de sanciones por parte de la FIFA, temas que han sido recurrentes en el debate internacional.

Ante la negativa, Infantino intentó reconducir la situación y pidió públicamente a ambas partes trabajar por el bienestar de los niños a través del fútbol, insistiendo en el papel del deporte como herramienta de unión.

No es la primera vez que el presidente de la FIFA apuesta por este tipo de mensajes. En múltiples ocasiones ha defendido que el fútbol puede ser un puente para la paz, aunque también ha reconocido que no puede resolver conflictos geopolíticos complejos.