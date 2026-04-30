Registro celular con CURP: Cómo ver qué números están a tu NOMBRE en México

Así puedes consultar todos los celulares registrados a tu nombre. Getty Images

El registro obligatorio de líneas celulares con CURP en México se convirtió en una medida clave en 2026 para combatir delitos como extorsión y fraude. Esta nueva disposición permite vincular cada número telefónico a una persona, pero también abre una pregunta importante: ¿cómo saber qué líneas están registradas a tu nombre?

De acuerdo con información oficial, desde enero de 2026 todas las líneas móviles deben estar asociadas a una CURP, como parte de una estrategia nacional de seguridad.

¿Sabes qué líneas celulares están a tu nombre? 📱

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Para facilitar la transparencia, las autoridades habilitaron plataformas digitales donde cualquier usuario puede consultar esta información de forma personal.

¿Dónde consultar tus líneas registradas?

El proceso es sencillo y se realiza en línea. La consulta se hace a través del portal oficial de gestión de líneas móviles, donde el usuario debe elegir su compañía telefónica, ya sea Telcel, AT&T, Movistar u otras disponibles en México.

Una vez dentro, se solicita ingresar la CURP y seleccionar la opción “Consultar registro”. El sistema mostrará automáticamente todos los números telefónicos vinculados a esa identidad.

También es posible hacer la consulta directamente en los portales de cada operador, donde se valida si existen líneas activas registradas a nombre del usuario.

¿Qué hacer si detectas números que no reconoces?

Si aparecen líneas desconocidas, las autoridades recomiendan solicitar su baja de inmediato desde la misma plataforma o contactar al operador correspondiente. Esto es clave para evitar fraudes o responsabilidades legales por el uso indebido de un número.

El registro de celulares busca frenar prácticas ilícitas, pero también exige que los usuarios revisen constantemente su información.

El sistema permite conocer cuántas líneas están asociadas a una persona y detectar irregularidades.

En un contexto donde el uso indebido de datos personales es cada vez más frecuente, consultar tus números registrados con CURP se vuelve una acción básica de protección.