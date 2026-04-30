Congreso de EU aprueba presupuesto de Seguridad Nacional, pero deja sin fondos al ICE

El Congreso de Estados Unidos aprobó este jueves un presupuesto para reabrir la mayor parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), poner fin a un cierre parcial de 75 días y destrabar servicios estratégicos como aeropuertos, emergencias y protección presidencial. Sin embargo, el gran perdedor inmediato fue el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que quedó fuera del acuerdo.

Con la decisión, el ICE ha quedadon en medio de una nueva batalla política. Mientras republicanos buscan aprobar recursos por otra vía legislativa, demócratas condicionan cualquier aumento de fondos a reformas profundas en operativos migratorios y controles a los agentes federales.

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ICE queda aislado en el acuerdo que terminó el cierre histórico

El paquete aprobado financia agencias como la TSA, FEMA, Guardia Costera y Servicio Secreto hasta el cierre del año fiscal, pero excluye tanto al ICE como componentes de la Patrulla Fronteriza. Esa separación permitió romper el bloqueo que mantenía paralizado al DHS desde el 14 de febrero.

En términos políticos, el mensaje fue que había votos para rescatar la seguridad interna, pero no para ampliar el aparato migratorio sin condiciones. La exclusión del ICE fue interpretada en Washington como una concesión forzada de la mayoría republicana ante la presión demócrata y el desgaste público del cierre.

Por qué el ICE se convirtió en el punto más conflictivo

La disputa se salió de control tras recientes episodios de uso de fuerza vinculados a agentes federales y crecientes críticas por tácticas de detención migratoria. Legisladores demócratas rechazaron aprobar nuevos fondos sin cambios legales sobre arrestos, identificación de agentes y supervisión judicial.

Eso transformó al ICE en el símbolo de una pelea más amplia, de seguridad fronteriza contra derechos civiles. Mientras la Casa Blanca y republicanos exigen endurecer la política migratoria, la oposición insiste en que más dinero sin controles agravaría el conflicto.

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¿Qué va a pasar con el ICE

Los republicanos ya empujan una segunda ofensiva presupuestaria, se trata de un paquete separado cercano a los 70 mil millones de dólares para financiar al ICE y reforzar operaciones fronterizas mediante un mecanismo que requiere mayoría simple en el Senado.

La meta es aprobarlo antes del 1 de junio, fecha marcada por Donald Trump para resolver el tema migratorio. Si no hay acuerdo, el ICE seguirá siendo el epicentro del siguiente choque político en Estados Unidos.