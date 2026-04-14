Donald Trump sube imagen creada con IA, en ella se muestra como ‘Jesús’, lo que lo volvió objeto de críticas

Una nueva controversia internacional encendió redes sociales luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicara una imagen que rápidamente generó críticas a nivel mundial. En ella se muestra como si el mandatario fuera ‘Jesús’ y estuviera sanando a alguien.

El conflicto no solo involucra política, también religión, luego de que el mandatario arremetiera contra el papa León XIV y difundiera una imagen donde se representa como Jesucristo.

¿Qué pasó con la imagen de Trump como Jesucristo?

Todo comenzó cuando Trump compartió en su red social una imagen creada con inteligencia artificial en la que aparece caracterizado como Jesucristo, incluso realizando un acto de sanación. La publicación ocurrió poco después de que el mandatario lanzara críticas directas contra el papa León XIV, a quien calificó como “débil” en temas de seguridad y política exterior.

La imagen provocó una ola de reacciones, especialmente entre comunidades religiosas y figuras públicas, quienes la consideraron ofensiva y fuera de lugar. Ante la presión, el propio Trump terminó eliminando la publicación horas después de haberla compartido.

Donald Trump comparte imagen creada con IA donde se muestra como 'Jesús' Ampliar

¿Por qué Trump criticó al papa León XIV?

El conflicto entre ambos surgió por diferencias en temas internacionales, especialmente por la postura del papa frente a conflictos globales. El pontífice ha hecho llamados a la paz y ha cuestionado decisiones militares, lo que generó molestia en Trump, quien respondió con fuertes declaraciones públicas.

Incluso, el presidente estadounidense aseguró que el papa “está equivocado” y rechazó disculparse por sus comentarios.

¿Qué respondió el papa Leó XIV ante estos hechos?

Lejos de escalar el conflicto, el papa León XIV respondió con un mensaje firme pero conciliador, asegurando que no tiene miedo y que continuará promoviendo la paz a nivel mundial. Sus declaraciones han sido interpretadas como una postura clara frente al uso político de temas religiosos.

La imagen de Trump como una figura mesiánica no solo generó indignación, también abrió el debate sobre los límites entre libertad de expresión, creencias religiosas y comunicación política.

En un contexto global cada vez más polarizado, este tipo de acciones demuestra cómo una sola publicación puede escalar a un conflicto internacional en cuestión de horas.